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高雄人不捨！大統百貨五福店原址擬蓋停車場 在地憂新堀江商圈失去「心臟」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大統百貨五福店位處中山路與五福路的三角窗地帶，目前建物已經拆除並夷為平地，初步擬蓋停車場，引發外界關注。圖／郭建盟議員提供
高雄大統百貨五福店位處中山路與五福路的三角窗地帶，目前建物已經拆除並夷為平地，初步擬蓋停車場，引發外界關注。圖／郭建盟議員提供

高雄大統百貨五福店今年 3 月動工拆除，原址已經夷為平地。議員郭建盟指出，大統百貨公司熄燈、其中300坪用地擬蓋停車場新堀江商圈宛如失去心臟，這裡是高雄人的青春商圈，盼打造中央公園城市生活實驗場，再次帶動人潮。市長陳其邁表示，他也不認同百貨公司舊址蓋停車場，但私人土地用途須尊重地主意願，會找地主討論。

大統百貨五福店於1975年開幕，曾遭遇大火又重建恢復營業，直至今年2月28日結束營運，3月起動工拆除。外界關注未來發展，近日傳出，在1500坪用地之中，其中300坪將先規畫停車場。

高雄市議員郭建盟今日總質詢指出，玉竹、新堀江兩個商圈靠步行串聯，最怕大面積的商業軸消滅，若在核心商圈蓋停車場，會硬生生截斷老商圈的逛街人潮，連帶衝擊庶民經濟。

市長陳其邁表示，大統百貨是多市民的共同記憶，後來才逐漸有玉竹及新崛江商圈，這裡曾經是最繁榮及最具指標性商圈；商圈興衰牽涉複雜原因，不過此區域商業人數非常多，他不認為該蓋停車場，每人對土地看法不同，他不便公開評論，地主的開發意願很重要，卸任前會找地主洽談。

高雄市議員郭建盟憂心，若在核心商圈蓋停車場，會硬生生截斷老商圈的逛街人潮。圖／取自高雄市議會網站
高雄市議員郭建盟憂心，若在核心商圈蓋停車場，會硬生生截斷老商圈的逛街人潮。圖／取自高雄市議會網站

新堀江 停車場 高雄 大統百貨

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