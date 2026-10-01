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連9年挺金門醫療！旅台企業家李能緣再捐眼科設備助鄉親就醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門旅台企業家李能緣(右）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，院長徐德福特別頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門旅台企業家李能緣(右）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，院長徐德福特別頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

長期關心家鄉醫療發展的金門旅台企業家李能緣今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，協助提升眼科診療與影像記錄能力，捐贈儀式於上午在金門醫院一樓展演大廳舉行，由院長徐德福代表接受；這也是李能緣連續第9年捐贈醫療設備，持續為金門醫療量能挹注資源。

從金門走出去、事業有成後，李能緣多年來持續關注家鄉醫療需求，從不同科別的醫療設備著手，年年以實際行動支持金門醫院，9年來捐贈腳步未曾中斷，除了金門，她也長期捐助台北榮民總醫院等醫療院所，將對醫療的支持從離島延伸至台灣本島。

這次捐贈的眼科裂隙燈顯微鏡搭配影像系統，可擷取高解析度眼部影像，讓醫師在檢查時更清楚掌握眼部細微病變，同時建立影像病歷。對於需要長期追蹤的眼科疾病患者，醫師可透過不同時期的影像進行比對，掌握病程變化，作為後續診療及照護的重要依據。

金門醫院院長徐德福表示，對離島醫院而言，醫療設備是否充足、持續更新，直接影響醫療服務品質；李能緣多年來持續關注金門醫療需求，並透過捐贈設備協助醫院提升服務量能，對第一線醫療團隊是一大支持。

徐德福指出，今年是李能緣連續第9年捐贈醫療設備，不僅補足醫療硬體需求，也讓醫療團隊感受到鄉親對離島醫療的重視。醫院將妥善運用此次捐贈的眼科裂隙燈及影像系統，強化眼科檢查、影像紀錄及後續追蹤服務。

金門醫院表示，隨著設備升級，未來可進一步提升眼科診療效率及病歷影像完整性，讓更多眼疾患者能在金門接受檢查與追蹤，減少往返台灣就醫的不便，朝「在地就醫、在地照護」目標持續努力。

金門旅台企業家李能緣（右四）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，這是李能緣連續第9年捐贈醫療設備，持續為金門醫療量能挹注資源，金門醫院的各級主管都到場見證。記者蔡家蓁／攝影
金門旅台企業家李能緣（右四）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，這是李能緣連續第9年捐贈醫療設備，持續為金門醫療量能挹注資源，金門醫院的各級主管都到場見證。記者蔡家蓁／攝影

長期關心家鄉醫療發展的金門旅台企業家李能緣(左）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，由院長徐德福代表接受。記者蔡家蓁／攝影
長期關心家鄉醫療發展的金門旅台企業家李能緣(左）今日捐贈一套眼科裂隙燈顯微鏡及影像系統給衛生福利部金門醫院，由院長徐德福代表接受。記者蔡家蓁／攝影

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