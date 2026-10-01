澎湖流感及新冠疫苗開打 完成接種可獲健康幣

澎湖公費流感疫苗及新冠疫苗今天起開放65歲以上長者等11類重點族群，副縣長林皆興等人率先接種，接種民眾還可獲「健康幣」。

澎湖公費流感疫苗及新冠疫苗今天起在馬公東衛社區開放接種，現場有近100位長者排隊接種。

林皆興表示，縣長陳光復格外重視長者與幼兒的健康，公費流感疫苗及新冠疫苗今天開始接種，呼籲民眾踴躍接種「左流右新」疫苗，以確保自身平安健康。

澎湖衛生局表示，公費流感及新冠疫苗第一階段共準備2萬4000劑，今天起在各醫療院所20餘家開打，民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗，分別可獲得900、450、600點的「健康幣」，呼籲民眾一起「顧健康」又「賺飽幣」，投資自己的健康。