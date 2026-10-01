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金門消防再傳捷報！王俊惟、李俊龍獲「鳳凰獎」　救災、培訓雙線發光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
象徵我國防救災最高榮譽的「鳳凰獎」名單揭曉，金門消防局傳出捷報，金城消防分隊隊員王俊惟（左）獲選全國「消防楷模」，金寧義消分隊幹事李俊龍（右）榮膺全國「義消楷模」。圖／金門縣消防局提供
象徵我國防救災最高榮譽的「鳳凰獎」名單揭曉，金門消防局傳出捷報，金城消防分隊隊員王俊惟（左）獲選全國「消防楷模」，金寧義消分隊幹事李俊龍（右）榮膺全國「義消楷模」。圖／金門縣消防局提供

象徵我國防救災最高榮譽的「鳳凰獎」名單揭曉，金門消防局傳出捷報，金城消防分隊隊員王俊惟獲選全國「消防楷模」，金寧義消分隊幹事李俊龍榮膺全國「義消楷模」。兩人一人長年站在救災第一線，一人深耕義消協勤與防災工作，從火場到海域、從救災到培訓，以實際行動守護金門。

消防局長呂英華、副局長陳國瑋及義消總隊總隊長顏章團特別與兩名得獎者茶敘，除表達祝賀，也分享救災勤務及訓練經驗，肯定兩人多年投入消防、義消工作的付出。

投身消防15年的王俊惟，具營建防災碩士背景，多次挺進小吃店、倉儲火警的濃煙核心破門救火，休假期間遇鄰近民宅起火，也立即趕赴現場支援。面對車禍受困、幼童受困等救援任務，他均投入第一線；其中在金門大橋冰冷海域執行長達4小時的搜救，更展現沉著應變能力。

王俊惟也長期投入緊急救護及消防戰技培訓。疫情期間承擔近50趟確診者運送勤務，並多次執行到院前心肺停止（OHCA）案件。此外，他連續擔任112年、114年全國義消體技能競賽火災搶救項目教官，帶隊克服新賽制，為金門首度奪下全國冠軍，並再創「二連霸」。他也曾募得100只住宅用火災警報器，協助弱勢家庭裝設，將防災工作向前延伸。

李俊龍則自107年加入義消，服務逾8年，累計協勤超過283小時，長期與警消並肩投入火災、救溺及協尋勤務。面對金門秋冬乾燥、強風帶來的林火威脅，他曾在北山倉庫火警及下后垵大面積火災現場，頂著強風熱浪建立防火線，協助防止火勢延燒民宅。

除第一線救災，李俊龍也持續精進防災專業，取得內政部「績優防災士」及「無人機義消專業師資」認證，並擔任金門縣防災士協會第一屆理事；在全國義消競技賽中，更兼任選手及帶隊幹部，率隊苦練並遠征苗栗，奪下火災搶救項目全國優等。

呂英華表示，王俊惟在火場搶救及消防戰技培訓上的投入，以及李俊龍長年扎根義消、防災救災工作的熱忱，都是金門「警義同心、守護家園」的具體展現。消防局未來將持續提升救災科技、緊急救護及訓練量能，結合民間力量，強化金門防救災安全網。

金門 金門大橋 茶敘

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