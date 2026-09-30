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客語斷層拉警報！屏東2議員提解方 盼催生全台首所全客語實驗國小

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
客家文化傳承面臨「認同增加、語言使用卻下降」危機，屏東縣議員李世淦（右）、李世斌（左）今在縣議會關注客語世代斷層面臨挑戰。圖／李世淦團隊提供
客家文化傳承面臨「認同增加、語言使用卻下降」危機，屏東縣議員李世淦（右）、李世斌（左）今在縣議會關注客語世代斷層面臨挑戰。圖／李世淦團隊提供

客家文化傳承面臨「認同增加、語言使用卻下降」危機，屏東縣議員李世淦、李世斌今在縣議會關注客語世代斷層，李世淦主張從幼兒教育、家庭及師資培育向下扎根，提出制定「客家民族教育法」構想；李世斌則希望屏東利用多年客語沉浸式教學基礎，爭取打造全台首所「全客語實驗國小」，避免孩子幼兒園畢業後，客語教育也跟著「畢業」。

屏東縣議會今客務處、文化處、教育處業務報告與質詢，縣議員李世淦、李世斌關注客家文化議題。

根據客委會2021年全國客家人口暨語言基礎資料調查顯示，客家人口約466.9萬人，占全國19.8%，客家認同持續提升，但客家民眾能說流利客語比例，從2016年46.8%降至2021年38.3%；其中60歲以上能說客語達77.8%，13至18歲卻僅11.4%，呈現世代落差。

李世淦說，客語要永續，不能只靠節慶活動或短期計畫，應從家庭、學校及師資三方面扎根，讓孩子「敢講、會講、願意講」。長輩、父母若能在生活中與孩子說客語，再由學校接力，語言才能真正進入下一代生活。

李世淦關注115年度中央補助地方推動客家語言、藝文等計畫經費變化，要求客務處向中央爭取資源。「師資」是客家教育能否延續關鍵，提出制定「客家民族教育法」構想，希望參考原住民族教育相關制度，建立客語師資長期培育及保障機制，讓客語傳承從文化活動提升到教育制度。

李世斌表示，屏東早在民國2007年推動客語沉浸式教學，2011年有全客語幼兒園，但孩子進入國小後，若缺乏客語使用環境，原本學會母語仍可能逐漸生疏，建議成立全客語實驗國小，讓客語從幼兒園延續至國小，希望以116學年度招收首屆實驗教育新生為努力方向，邀集中央、學校、教師、家長及社區共同研議。

教育處長陳國祥表示，可考慮先從一個科目開始、逐步推動；客務處長謝俊明允諾研議，兩人也提及位處客庄的西勢國小可列為評估選項。

屏東 客語

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