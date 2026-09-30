年砸8.5億屏東免費營養午餐 議員籲從「吃得飽」到「吃得好」

屏東縣政府推動營養午餐全面免費，每年投入8.5億元，但國小每餐55元、國高中58元，扣除廚工等相關成本後，實際食材費約40元。屏東縣議員黃明賢今在議會質詢指出，物價上漲，午餐不應只追求「吃得飽」，更要讓孩子「吃得好」，屏東校園每天約3噸廚餘，呼籲建立廚餘減量機制。

黃明賢指出，屏東營養午餐115學年度調整國小55元、國高中58元，但扣除人力及管銷等成本，實際用於食材約40元。物價上漲，如何兼顧食材、營養是一大挑戰，學校每天產生大量廚餘，也反映菜色接受度。

黃明賢說，屏東是農業大縣，有豐富農漁產品，應善用優勢導入校園午餐。他要求教育處研議營養午餐單價與物價連動、定期檢討機制，並從菜單設計、美味度及在地農產直供著手，建立廚餘減量機制，「讓孩子不只吃得免費，更要吃得營養、美味」。

教育處表示，目前國小每人每餐55元、國高中58元，其中鮮奶約占3元，經費包含廚工等相關費用。教育處已組成督導小組，目前完成10個據點檢視並檢討制度，後續採「加菜」等方式改善，依執行情況滾動修正。

針對剩食，教育處表示，觀察學生普遍對葉菜類接受度較低，持續與營養師討論，菜單不能只以剩食量單一數據決定，仍須兼顧學童接受度及整體營養需求；今年新增午餐滿意度調查，納入新年度評選指標。

黃明賢另關切18歲以下身障學童寒暑假照顧問題，黃明賢表示，家長反映，假期詢問日照中心，得知未滿18歲遭婉拒，安親班、臨時托育及喘息服務難銜接，讓須工作家長面臨沉重壓力。他要求縣府建立跨局處協調機制，整合教育、社福及長照資源，並增加跨校開班、特教助理及專業照顧人力。

教育處回應，暑假期間身障學生課後專班，媒合區域內學校跨校開班，只要5至6名學生有需求即可成班，所需經費由縣府支應，今年暑假辦理20天，跨校整合，增加身障學生假期照顧資源。