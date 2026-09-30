陸客「十一」長假將至 金門小三通湧人潮…縣府抽查「小電驢」安管

大陸「十一」7天長假明天將至，加上緊接而來的「雙十」3天連假，金門小三通預期迎來新一波旅遊人潮。面對陸客及台灣遊客接力來金，縣府近期提前部署，除強化通關與旅遊接待，也把陸客常使用的「小電驢」微型電動二輪車列為安管重點，觀光處會同監理、警方及消保官展開聯合稽查，從車輛、保險、租約到租借前安全教學全面把關。

根據縣府觀光處統計，2025年大陸「十一」8天長假期間，金廈泉小三通往返旅客達4萬5774人次，其中陸客2萬2665人次，持旅遊簽進出金門、可定位為純旅遊者達1萬107人次。另去年「雙十」3天連假，小三通往返旅客也達1萬7240人次，顯示兩個連假都是金門觀光及小三通的重要旺季。

今年旅運熱度同樣不低，截至8月底，金門小三通往來金廈泉旅客已接近150萬人次，年增近25%，隨著「十一」長假到來，縣府預期陸客旅遊需求將進一步升溫，相關旅宿、餐飲、交通及景點接待也面臨一波考驗。

其中，微型電動二輪車租賃安全成為此次超前部署重點，觀光處日前會同金門監理站、警察局交通隊及縣府消保官，針對轄內租賃業者進行聯合稽查，因應交通部8月27日修正「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，同步檢查租賃契約、強制汽車責任保險揭示、車輛掛牌及違規改裝等事項。

新制也要求業者在租借前教導承租人及使用人車輛操作方法，稽查人員特別要求業者落實安全說明，包括車輛操作、設備使用、緊急聯絡方式，以及戴安全帽、禁止雙載、夜間開燈、遵守交通號誌等規定，並提醒業者不得將一般機車出租給沒有合法駕照的旅客，以免衍生無照駕駛及出租人法律責任。

為讓旅客在上路前就能掌握相關規定，縣府也與民間業者合作，在萬家福金門量販店以店內直式電視播放微型電動二輪車交通安全宣導，讓陸客及其他觀光客在購物、休憩期間接收騎乘規範及常見違規資訊。

縣府表示，「十一」長假除了交通安全，旅宿、餐飲、景點環境及整體服務品質也攸關旅客對金門的第一印象，觀光處將持續透過隨機抽查、接獲檢舉即查等方式督促業者改善，並與相關單位及各鄉鎮公所共同做好接待準備，盼在旅遊旺季人潮湧入之際，兼顧安全與觀光品質，讓旅客玩得安心，也讓地方業者迎來實質商機。