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金門電影院接連熄燈 石兆瑉競總成立不辦造勢改「送電影進社區」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮長參選人石兆瑉今天表示，將於10月3日上午成立競選服務處，屆時沒有傳統大型造勢、宴席及群眾動員，反而把「電影進社區」作為與鄉親見面的第一步，從北門、東門一路走進8個里，讓電影重新走入居民生活。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長參選人石兆瑉今天表示，將於10月3日上午成立競選服務處，屆時沒有傳統大型造勢、宴席及群眾動員，反而把「電影進社區」作為與鄉親見面的第一步，從北門、東門一路走進8個里，讓電影重新走入居民生活。記者蔡家蓁／攝影

金門縣兩家電影院今年陸續熄燈，讓「全島無商業電影院」的情境可能再度出現。金城鎮長參選人石兆瑉今天表示，將於10月3日上午成立競選服務處，沒有選擇傳統大型造勢、宴席及群眾動員，反而把「電影進社區」作為與鄉親見面的第一步，從北門、東門一路走進8個里，讓電影重新走入居民生活。

營運12年的金門國賓影城今年5月4日因租約到期結束營業，金獅影城也公告營業至10月31日，台開集團後續表示為「暫時停止營業」，並將保留既有設備及裝潢，若依原規畫於10月底暫停營業，金門11月起將暫時沒有營運中的商業電影院。

影城接連退場，也讓石兆瑉想起十多年前金門沒有商業電影院的日子。石兆瑉說，他昔日擔任金城鎮長期間，曾參與推動電影文化活動，2011年《賽德克．巴萊》來金門放映，2013年也陸續安排《拔一條河》、《賈伯斯》、《總舖師》等電影供居民欣賞；直到2014年金獅、國賓影城相繼進駐，金門才重新擁有商業電影院。

「如今情境彷彿繞了一圈」石兆瑉表示，電影院不只是商業消費場所，也承載許多人的家庭記憶與生活休閒，因此他思考，在新的電影院或文化休閒空間出現前，「是不是可以先把電影送到鄉親身邊？」

因此，10月3日起，團隊將陸續走進北門、東門、賢庵、珠沙、南門、金水、古城及西門等里，晚間6時30分安排公益電影欣賞，讓居民不用特別開車跨區，就能在自己的社區與家人、鄰居一起看電影。

石兆瑉強調，社區電影當然無法、也無意取代專業商業影城，而是希望在文化休閒空間轉換的空窗期，保留「一起看電影」這項平凡卻珍貴的生活樂趣。他說，競選服務處不只是選舉期間的據點，也可以成為居民交流、討論地方未來的空間，「政治不一定只是權力的分配，也可以是生活的助力。」

配合服務處成立，石兆瑉也提出「金城3.0—人文大鎮．幸福小城」12項政見，以「感恩、共好、創新、永續」為核心，涵蓋空間發展、社區照護、傳統市場轉型、危樓整頓、閒置空間活化、文化運動、社團服務及友善動物等議題，並提出社區健康管理師、金城頻道、永續發展基金會等構想。

此外，針對跨越鎮公所權責的重大建設，石兆瑉提出，將建請縣政府於現址重建新辦公大樓、重新統籌城區精華地段機關空間，納入幼教、公托、停車及綠地需求，以及設立西半島醫療服務院區等構想。

金城鎮長參選人石兆瑉表示，社區電影當然無法、也無意取代專業商業影城，而是希望在文化休閒空間轉換的空窗期，保留「一起看電影」這項平凡卻珍貴的生活樂趣。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長參選人石兆瑉表示，社區電影當然無法、也無意取代專業商業影城，而是希望在文化休閒空間轉換的空窗期，保留「一起看電影」這項平凡卻珍貴的生活樂趣。記者蔡家蓁／攝影

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