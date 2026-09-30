屏東農林漁牧智慧科技 與地方產業創新登場

為推動地方產業升級與科技在地化，屏東縣政府攜手屏東科技大學，於屏東農業物產館辦理「屏東智慧科技新創展」，以科技創新串聯地方產業發展，展現屏東農林漁牧產業導入智慧科技、青年創業及跨域應用的豐沛能量。

屏東縣府農業處表示，活動展覽亮點紛呈包含，農林漁牧等四大新創主題，農業展出屏科永約生技的環頸雉米、酵素液與鋤動生計的 AI 監控種植。

林業以森林系陳美惠老師團隊帶來里山里海生態旅遊，並結合百大青農蜂女孩純淨蜂蜜；漁業展出藍韻組培無菌技術，呈現跨足國際的水草品牌；木業以屏科木設系利用循環木材與國產木材，打造的生活家具與校園工作犬背心等多元作品，展現青創扶植與跨域創新量能。

展館內結合屏東科技大學於10月1日辦理的全國農業機器人競賽及農機與生機學術研討會活動，將學術研究、科技實作與產業應用帶入展覽現場。

活動以農業智慧應用為核心，規劃多項機器人障礙與任務挑戰，廣邀全國大專校院及高職相關科系師生參與，模擬機器人實際協助屏科大校園及農場作業的情境，讓參賽學生透過團隊合作，展現程式控制、感測器應用、機構設計及系統整合等專業能力，機器人以AI 與智慧農業科技進行應用設計，藉由競賽平台，提供經驗分享與技術交流場域。

農業處說，為讓科技創新不僅停留於展示，更能真正走入民眾日常生活，展期特別規劃 10 場免費手作活動，展期自即日起至12月15日止，內容涵蓋皮革手作、木育體驗、水草組培瓶及雷雕實作等多元活動，讓參觀民眾能透過親手操作，認識材料循環、科技應用與創意設計，期望透過精彩展示與互動體驗引流大眾人潮，持續打造具有屏東特色，讓科技與永續生活落實，帶動地方產業蓬勃發展。