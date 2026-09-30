柯文哲參選里長！競選布條同框陳亭妃 網笑：這柯不一樣

高雄岡山近期出現一名特殊的里長參選人，名字竟然也叫「柯文哲」！不過，這位柯文哲並非外界熟知的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，而是今年46歲、首次投入里長選舉的高雄人。由於同名同姓，讓他的競選布條意外成為地方話題，連與他熟識的民進黨台南市長參選人陳亭妃得知全名後，也忍不住笑了。

根據《民視新聞網》報導，這名參選高雄市岡山區大遼里里長的柯文哲，平時從事動態攝影工作，今年決定以無黨籍身分參選，希望投入地方服務。他受訪時還特別拿出身分證，強調「我是柯文哲，我要參選岡山區大遼里里長，我不是那個柯文哲啦」。

柯文哲表示，雖然名字剛好與前台北市長、前民眾黨主席柯文哲相同，但里內居民大多認識他，也知道兩人是不同的人。他近期積極跑地方行程、與里民互動，沒想到因為名字太有話題性，意外受到關注。

更巧的是，柯文哲與陳亭妃本來就是熟識的朋友。陳亭妃表示，過去大家都叫他「阿哲」，直到對方詢問能否幫忙推薦參選，她才知道對方全名就是「柯文哲」。當時她還疑惑為何對方特別強調名字很特殊，得知答案後才恍然大悟。

目前大遼里街頭已可看到柯文哲與陳亭妃握手合影的競選看板。陳亭妃也特別澄清，這名參選里長的柯文哲，與另一位知名的柯文哲並非同一人。

由於「柯文哲」三字太具辨識度，消息曝光後也引發網友討論。政治評論員張益贍轉發相關消息，笑稱自己過去曾說「2026柯文哲連里長都不能選」，如今才發現高雄真的有另一位柯文哲參選里長，並向大遼里里長候選人柯文哲致歉。

網友看完也紛紛留言，「這位柯文哲才是清清白白」、「原來清清白白在這裡」、「原來是傳說中的『這柯不一樣』喔」，讓這場因同名而意外受到關注的基層選戰，再添幾分話題性。