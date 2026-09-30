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陳其邁：新建24小時國際機場 才能打通南高雄發展任督二脈

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
議員李順進上午關切小港機場周邊發展，市長陳其邁答詢表示，高雄新建一座廿四小時營運的國際機場，才能打通任督二脈。圖／翻攝自高雄市會官網
議員李順進上午關切小港機場周邊發展，市長陳其邁答詢表示，高雄新建一座廿四小時營運的國際機場，才能打通任督二脈。圖／翻攝自高雄市會官網

半導體產業鏈加速集中南台灣，航空客貨運需求大增，小港機場受限24小時營運限制，已無法完全滿足需求，高雄市長陳其邁今天在議會答詢表示以小港機場現況來說，沒辦法應付未來需求，24小時國際機場才能為南高雄發展打通任督二脈，，市府已委託國外顧問公司進行新建24小時國際機場可行性評估。

高市議員李順進今在總質詢關切小港機場未來發展及機場周邊交通建設，盼市長陳其邁未來如果能「高升大位」，能繼續關照南高雄未來發展。

針對小港周邊土地規劃，陳其邁表示，未來小港的發展應會以新材料循環園區作為驅動基石。過去新材料循環園區的規劃是以石化業為主要考量，但隨著台灣產業轉型，未來應做不同的考量。簡單講就是引進更多高附加價值、能配合國家戰略性產業發展的產業進入新材料循環園區。 以帶動小港區未來整體發展。第二，他一直主張機場遷建，高市府目前已委託國外顧問公司進行可行性評估，主要是小港機場受到二十四小時營運限制。

陳其邁說，台灣半導體產業包括嘉義、台南、高雄，甚至屏東，幾乎都集中在南部。未來航空運輸需求，尤其貨運需求，都須配合整體產業發展。如果能新建一座二十四小時運作的國際機場，「未來帶來的整體效益，我相信會非常龐大」。 他指出，現在航空貨運需求非常大，不管是網路購物或國外購物所延伸出來的龐大物流需求，目前小港機場並沒有辦法完全滿足。因此能夠有一座二十四小時運作的國際機場，才能真正打通南高雄未來的發展脈絡。

陳其邁 機場 高雄 小港機場 半導體

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