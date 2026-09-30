83歲蔣黃女披戰袍守護橋頭糖廠林地 全台環團聲援組織後援會力挺

高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫案今年經內政部都委會審議通過，該開發案涉及百公頃林地存廢爭議，83歲橋頭糖廠森林志工、人稱「蔣媽」蔣黃女投入年底高雄市議員選舉「護樹」，今有多個全台環保團體出面聲援，要做蔣黃女後盾，讓她直呼「很感動。」

橋頭新市鎮配合橋頭科學園區開發案，計畫開闢高雄新市鎮1之2號道路、友情路及大遼路開闢，其中1之2號道路將穿過橋頭糖廠，預計有百公頃林地受影響。

83歲橋頭糖廠森林志工、人稱「蔣媽」蔣黃女因長年在橋頭糖廠走動，為了守護糖廠林地，今年投入地方市議員選舉，參選第三選區岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安選戰，希望替不會說話的森林發聲，「森林一旦砍掉，就回不來了」。

今天上午來自全台各地環保團體聚集橋頭糖廠，以「走讀」形式聲援蔣黃女，包含台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人都到場力挺，現場成立蔣黃女全國後援會。

蔣黃女說，橋頭糖廠有許多樹都是她年輕時種下，偶爾還會來這打掃、整理環境，不忍大片林地變成道路，選擇投入參選市議員，看到大家從全台來高雄聲援，讓她很感動。

潘忠政說，一座城市需要的是遠見跟堅持，「蔣媽」願意站出來為了下一代保護生態，讓他很感動，「蔣媽」除了點醒橋頭林地的希望，也喚起大家對於環境保護的良知，他會與「蔣媽」站一起守護森林。

「搶救橋頭糖廠百頃森林」近一年來已有超過5000位民眾連署支持，「蔣媽」兒子蔣耀賢說，森林阿嬤全國後援會目前已有全台70多個環保團體聲援，希望「蔣媽」參選能為台灣的文化保存與環境民主開啟一個新的契機。