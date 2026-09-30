高雄30年老KTV大帑殿熄燈 享溫馨今宣布接手

高雄在地老字號KTV「大帑殿明華店」9月28日熄燈，結束近30年的營業歷史，曾陪伴不少高雄人度過學生時代及聚會時光，高雄在地KTV「享溫馨」今天宣布接手，明天起正式營運。

大帑殿明華店創立於1996年，經營近30年後，9月28日凌晨5時正式停止營業。消息傳出後，不少老顧客在社群平台留言感嘆「時代的眼淚」，也有民眾回憶學生時代曾在這裡唱歌、聚會，對老店熄燈相當不捨。

就在大帑殿明華店熄燈後，享溫馨企業今天宣布接手，打造「享溫馨KTV高雄巨蛋二館」，明天正式營運，讓原本熄燈的KTV場館無縫接軌重新開門營業。

享溫馨表示，接手初期將以提供穩定營運及服務為主，後續再分階段進行內外裝潢及硬體升級，希望延續北高雄民眾熟悉的娛樂場域，同時注入新的消費模式。

為迎接新館開幕，享溫馨也推出優惠，明天起每天上午10時至10時59分的「早鳥黃金時段」進場，每人最低175元可歡唱5小時；加入「享LifeCard」會員免費，平日可享歡唱8折，每周二會員日則享5折優惠。

享溫馨指出，未來明華店不僅是KTV，還規劃導入全新複合式簡餐品牌，結合歡唱娛樂及餐飲服務，與原本的巨蛋店做出區隔。待全館改裝及餐飲品牌完成後，將另行舉辦正式開幕活動。

從大帑殿明華店落幕，到享溫馨接手重新開門，這處陪伴高雄人近30年的KTV場域，將在換上新招牌後迎接下一段故事。