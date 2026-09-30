屏東縣護豆專案2.0 擴至7處

屏東縣綠鬣蜥問題嚴重，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉住家日前也遭侵入，且因應紅豆進入栽種期，議員喊話「須趁苗長出前趕快先抓一波」，對此，縣府表示，目前至十一月十七日止進行「護豆專案二點○」，今年從四處擴大至七處，盼降低農損。

屏東二○一九年起每年綠鬣蜥移除數量居全國之冠，縣府除委託專業廠商執行移除，受訓完成的民間獵人也能加入行列，一至八月李姓獵人捕獲成蜥三四四六隻、幼蜥五五三一隻，領取超過一三一萬元禮券獎勵；今年截至本月廿三日，縣府點交完成移除綠鬣蜥約六點四萬隻。

現階段林保署移除綠鬣蜥政策，民眾若要領取政府移除獎勵，須每年完成縣府舉辦的教育訓練才能取得合格狩獵證，縣府規畫明年度的訓練，將開辦六場次共七五○名額，報名已額滿，完訓民眾捕獲綠鬣蜥將資料上傳Ａｐｐ後，捕獲吻肛長卅公分以上可領取三百元禮券，未達卅公分領取五十元禮券。

由於屏東重要農作物紅豆的嫩芽也是綠鬣蜥極愛的作物，縣議員洪宗麒為此組成民間獵龍大隊，協助農民捕抓綠鬣蜥多年，他說，服務處近日幾乎每天都能接獲一件報案，一晚大概能抓五十至七十隻，仍有部分農民未播種，須趁播種前趕快先抓一波，也呼籲政府提出長期有效的防治措施。

農業處說，去年九月曾於四個主產紅豆的鄉鎮市執行護豆專案，一個月執行十一次綠鬣蜥移除作業共八○二隻，成效良好，今年護豆專案二點○委託廠商針對屏東市、東港鎮、萬丹鄉、新園鄉、潮州鎮、崁頂鄉與南州鄉七處加強田區夜間巡查捕捉。