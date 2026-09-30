高雄綠鬣蜥抓不完…審計處示警缺乏流向監管機制 市府3招盼改善

高雄去年砸下近二五○○萬元防治綠鬣蜥，野外族群仍呈成長趨勢，高市審計處指出，市府移除獎勵金為現金和鄰近縣市不同，恐衍生跨區兌領，移除屍體的流向也缺乏監管機制，缺失多以致未能有效控制數量；市府表示，會強化捕捉資料查核及流向追蹤。

為移除綠鬣蜥，市府去年獲得中央補助投入二四一二萬餘元，委外擴大補助民間團體專案蹲點，並積極培訓「獵人」抓捕，全年共移除六萬八一九隻，移除量較前年暴增了近十倍，捕獲量驚人，卻仍壓不住繁殖速度，野外族群持續成長。

審計處的審計報告指出，高市府對綠鬣蜥移除獎勵採發放現金，與相鄰台南、屏東為發禮券有別，恐產生跨區兌領獎勵金疑慮，進一步導致不利評估實際成效，而民眾獵人上傳資料也出現捕捉點位於人口稠密住宅區，或短時間連續捕捉大量綠鬣蜥拍照上傳等異常情形。

報告也說，市府對綠鬣蜥移除後的屍體數量核對，以及處理方式不一，還缺乏完整流向與銷毀監控機制等情況，都須檢討改善。

高市農業局回應，獎勵金發放已調整為禮券，也會在民眾獵人群組公告提醒，避免未於原捕捉地點拍照上傳或沒即時拍照導致資料異常；由於無法全都適用相同銷毀機制，已要求移除個體剪尾拍照留存，清運車輛加裝ＧＰＳ、加上提供過磅單，透過多重紀錄勾稽，確保數量與流向可追查，杜絕虛報數量、重複請領獎勵金。

此外，日前民眾直擊多隻綠鬣蜥入侵壽山國家自然公園，與獼猴爭奪領域，中山大學生物科學系教授張學文說，綠鬣蜥產卵高度依賴溪流河灘沙地，壽山缺乏這類地形，族群應難以大量繁衍或擴散，估計該處野外族群低於兩百隻，建議委託獵人捕捉成年個體外，更要加強搗毀卵窩，有機會全面移除。

壽山國家自然公園管理處表示，依現行調查，轄區綠鬣蜥主要分布於旗津，未發現產卵但四季卻可見幼體，已捕獲廿六隻幼體，會持續監測族群動態。

農業局表示，今年綠鬣蜥防治轉向「精準移除」，鎖定水域、熱點及繁殖區域，加強成體捕捉及夜間蹲點，結合委外團隊、民間捕捉人力擴大量能。