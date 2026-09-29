澎湖廚餘場飄異味惹議 縣府允諾每月公布檢測數據

澎湖大城北廚餘場近來引發地方對異味、排水及廚餘處理量等問題的關注，澎湖縣政府今天表示，將委託第三方單位檢測，規畫每月公開檢測數據，以客觀資訊讓鄉親安心。

澎湖縣議會縣政總質詢今天移地現勘，代理縣長林皆興率縣府團隊隨澎湖縣議長陳毓仁和議會團隊，分別前往第三漁港國際廣場、湖西大城北廚餘場及南寮村濱海產業古道現勘，實地了解地方需求。

澎湖縣政府表示，大城北廚餘場2008年啟用後，持續改善廚餘處理方式，去年導入黑水虻，今年4月再引進「食光機」等設備，透過固、液、油三相分離，降低處理過程產生的異味，分離出的油脂也可作為永續航空燃料等再生能源原料。

針對地方關心廚餘場的異味、排水及處理量等問題，林皆興表示，縣府將委託第三方單位檢測，未來規劃每月公開檢測數據，以客觀資訊讓鄉親安心。他說，目前每日實際廚餘進廠量約10噸以下，後續也將每日公布進廠量，提高資訊透明度，希望透過客觀檢測結果，讓民眾了解廠區環境狀況。

在廢水處理方面，縣府說明，廚餘處理產生的廢水會集中收集，再定期清運至合法設施處理；場內排水溝渠也採獨立系統，避免廠內廢水外流。

澎湖縣議會總質詢今天移師現勘大城北廚餘場。圖／澎湖縣政府提供