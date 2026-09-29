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屏東潮州車展10月3日登場 名車當畫布親子同樂

中央社／ 屏東縣29日電

屏東潮州鎮年度「戀車潮現」車展，10月3、4日將在潮州日式歷史建築文化園區登場。今年主打親子同樂，除了提供2台BMW轎車當畫布，也將辦理戰鬥陀螺賽等活動。

潮州鎮公所主任秘書王建元今天表示，「戀車潮現－親子同樂汽機車展」今年邁入第4屆，也是首次以親子互動為主題，規劃許多兼具趣味與創意的汽機車特色活動，包括自2024年第2屆開始開放民眾在名車車身彩繪，以及寫下心願貼在「好運車車」等，讓民眾不只欣賞車輛，更能親身參與、留下專屬創作與回憶。

王建元表示，今年活動加入許多人喜愛的戰鬥陀螺交流賽，並結合遙控甩尾車、模型玩具及特色市集等內容，更將展示來自不同國家的汽機車經典車款，讓車迷、模型玩家及親子家庭都能找到自己喜愛的活動。

潮州鎮公所今天透過新聞稿表示，「戀車潮現」車展將於10月3、4日，上午10時至下午6時舉行。現場將展示數十輛經典汽車及機車，讓民眾近距離欣賞各式特色車款；親子喜愛的「創意畫車樂」也將再次登場，去年畫布是賓士車，今年則提供2台BMW 5系列轎車，讓孩子與家長在車身上發揮創意，活動採報名制、名額有限。

潮州鎮公所說明，模型特色市集集結模型、收藏及美食相關攤位，提供玩家交流與尋寶空間。現場另有繪畫比賽，邀請小朋友畫出心目中最理想的車，得獎者可獲得獎品。

潮州鎮公所指出，另有遙控甩尾車交流活動，將展現精彩甩尾技巧，提供車友交流分享機會。10月4日下午舉辦「96人戰鬥陀螺交流賽」，邀集玩家同場對決，前3名備有豐富獎品，報名開放後即秒殺，歡迎民眾觀賽。

潮州鎮公所提到，「戀車潮現」從汽機車展示出發，逐年加入親子、藝術、模型、玩具與文化交流等元素，希望讓不同年齡層都能參與其中，也讓潮州日式歷史建築文化園區更多元，透過不同主題活動創造新文化體驗。

潮州 屏東 車展

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