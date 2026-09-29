高雄116年度總預算編列歲出1929億 陳其邁：落實財政永續

高雄市長陳其邁今天赴議會報告116年度總預算案編列情形，歲入1881億元、歲出1929億元，歲入歲出差短47.64億元。他說，市府在財政紀律及永續原則下編列預算，兼顧城市轉型。

陳其邁說，116年度淨舉借預算新台幣47.64億元，較115年度減少0.94億元，已連續16年下降，為縣市合併以來新低。在維持財政穩健基礎下，市府仍將推動重大建設及城市轉型計畫。

產業發展方面，市府編列促進產業發展、招商及商業管理等經費11.45億元，持續推動半導體S廊帶及高科技產業發展；另編列勞工福利及促進就業服務4.76億元、青年創業發展基金1億元，協助就業及創業。

交通建設部分，道路、公園及路燈維護改善經費42.3億元，捷運路網建設經費13.18億元，通勤月票補貼9.68億元；楠梓科技產業園區聯外交通相關的楠梓匝道、聯絡道及聯外道路等經費則編列5.91億元。

城市韌性方面，再生水工程及污水處理等經費37.7億元，排水防洪工程36.8億元，溝渠及防洪設施維護4.16億元；校舍新建工程編列5.63億元。

社會福利方面，老人、身心障礙、兒少及社會救助等經費共189.78億元，長期照顧99.99億元，少子女化對策學費補助62.72億元，營養午餐免費補助27.19億元。

陳其邁也呼籲中央儘速完成財政收支劃分法修正，保障地方財源穩定，讓地方政府持續推動重大建設及公共服務。