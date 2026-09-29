高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案 經發局被點名拖延環保局巡查不力

高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案爆發後，市府成立跨局處專案小組因應。審計處今在議會報告指出，經發局接獲通報至處分時間冗長，平均超過1個月，又未依規定按日連續罰至完成回填，以致違規事件擴大；環保局在新增濫採坑洞後未增加巡查人力，新坑洞遭傾倒廢棄物。已把相關資料送至監察院。

高雄市議會今天上午聽取明年度總預算案及去年度總決算審核報告。有關高雄「美濃大峽谷」衍生的環境汙染及公共問題，審計報告針對市府10個局處組成的專案小組提出多項檢討。

審計處指出，2024年至2025年間，市府陸續接獲民眾通報美濃區23筆土地、面積逾6萬平方公尺農地疑有盜採及違法棄置，經發局獲報辦理現勘，勘查結果至開立處分書，平均長達月餘，又未依規定按日連續處罰至完成回填整復及沒入其設施或機具。此外，部分未繳納罰鍰案件未即時移送強制執行。

環保局僅針對原先列管的17處土石坑洞進行定期或不定期巡檢，未因查獲新增濫採坑洞增加巡查範圍，遲至2025年9月才加派人力巡查7處新增坑洞，已遭傾倒廢棄物，未能防範於未然，以及未能即時裁處重複違規機具有效遏止非法傾倒。

市議員陳美雅質疑，農地盜採砂石皆依法通報，衛星航照圖也有資料，相關單位卻未將資料串聯及落實執行，另外罰單收繳率也很低，有沒有哪些局處需要負責？陳三民回應，審計部非常重視此案，共出動13人去各局處清查，高雄近年民間建築業成長快，後端暫置場容量不夠充分，所以發生這些問題，逐步清查各局處後獲得友善回應，已處分人及提出因應作法，已把相關資料送至監察院。

有關美濃大峽谷案檢討內容，經發局回應，將強化行政裁處時效與執行力，避免發生裁罰日距離現勘日逾月情事，並統一巡查紀錄格式；環保局說，已針對新增坑洞每周巡查兩次並做成紀錄，如有異常會立即依法處置並通報相關機關。