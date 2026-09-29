快訊

讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可降關稅嗎？

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄推免費兒童發展篩檢　完成送百元禮物卡

中央社／ 高雄29日電
高雄市衛生局今天宣布，即日起家長帶未滿7歲兒童完成免費兒童發展篩檢，即可獲得限量100元禮物卡。示意圖。圖／AI生成
高雄市衛生局今天宣布，即日起家長帶未滿7歲兒童完成免費兒童發展篩檢，即可獲得限量100元禮物卡。示意圖。圖／AI生成

高雄市衛生局今天宣布，0至6歲是兒童發展關鍵期，必要時可及早接受早療。即日起家長帶未滿7歲兒童完成免費兒童發展篩檢，即可獲得限量100元禮物卡。

衛生局今天發布新聞稿表示，高雄共有160家合約醫療院可進行免費兒童發展篩檢，定期篩檢可及早掌握發展狀況，必要時早期介入專業療育，有助兒童未來學習與生活，守護兒童每一個關鍵成長里程碑。

衛生局統計，高雄年服務3萬3779位兒童，篩檢利用率34.73%，篩檢後須轉介1938人，協助進一步接受專業療育。今年更強化串聯醫療體系與鼓勵家庭參與，盼有效提升篩檢涵蓋率，建立更完善的兒童發展支持網絡。

衛生局表示，兒童發展篩檢由接受標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師執行，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4大面向進行評估，透過專業篩檢不只確認孩子「有沒有問題」，更重要是讓家長了解孩子目前發展狀況，在需要時及早獲得協助。

衛生局說明，兒童免費發展篩檢對象為未滿7歲、具健保身分兒童，於成長過程6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2歲至3歲、3至5歲、5歲至未滿7歲時，每階段各接受1次篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務同步執行。

篩檢 高雄 免費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄校園35.2％學童「視覺內聚不足」 視力表也揪不出來

孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

SeeMi影音終止服務退款疑慮 親子學：無發票仍可憑紀錄

穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

相關新聞

高雄推免費兒童發展篩檢　完成送百元禮物卡

高雄市衛生局今天宣布，0至6歲是兒童發展關鍵期，必要時可及早接受早療。即日起家長帶未滿7歲兒童完成免費兒童發展篩檢，即可...

高屏二快 「半小時到左營高鐵」

高雄屏東東西向第二條快速公路（俗稱高屏二快）屏東端Ｃ１標昨天動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席動土典禮，力拚二○三二年完工。行政院長卓榮泰說，高屏二快串聯高屏科技、產業及農業園區，讓屏東進入高鐵左營站卅分鐘生活圈。

高市敬老卡 改採每季核發

高雄核發近四十八萬張敬老卡，七月起從每年一千二百點提升為七千二百點，但不少長輩反映每月六百點用不完直接歸零很可惜。對此市府表示，下月起社福點數由每月核發六百點，調整為每季一次核發一千八百點，可依實際需求彈性運用，另新增廿二家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費五十點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。