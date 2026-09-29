高雄推免費兒童發展篩檢　完成送百元禮物卡

高雄市衛生局今天宣布，0至6歲是兒童發展關鍵期，必要時可及早接受早療。即日起家長帶未滿7歲兒童完成免費兒童發展篩檢，即可獲得限量100元禮物卡。

衛生局今天發布新聞稿表示，高雄共有160家合約醫療院可進行免費兒童發展篩檢，定期篩檢可及早掌握發展狀況，必要時早期介入專業療育，有助兒童未來學習與生活，守護兒童每一個關鍵成長里程碑。

衛生局統計，高雄年服務3萬3779位兒童，篩檢利用率34.73%，篩檢後須轉介1938人，協助進一步接受專業療育。今年更強化串聯醫療體系與鼓勵家庭參與，盼有效提升篩檢涵蓋率，建立更完善的兒童發展支持網絡。

衛生局表示，兒童發展篩檢由接受標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師執行，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4大面向進行評估，透過專業篩檢不只確認孩子「有沒有問題」，更重要是讓家長了解孩子目前發展狀況，在需要時及早獲得協助。

衛生局說明，兒童免費發展篩檢對象為未滿7歲、具健保身分兒童，於成長過程6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2歲至3歲、3至5歲、5歲至未滿7歲時，每階段各接受1次篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務同步執行。