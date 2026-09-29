高屏二快 「半小時到左營高鐵」

高雄屏東東西向第二條快速公路（俗稱高屏二快）屏東端Ｃ１標昨天動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席動土典禮，力拚二○三二年完工。行政院長卓榮泰說，高屏二快串聯高屏科技、產業及農業園區，讓屏東進入高鐵左營站卅分鐘生活圈。

高屏二快西起高雄市左營區，以匝道跨越既有高鐵及台一線，東至屏東縣銜接國道三號，全長約廿二點六公里，沿線跨越國道一號、國道十號、省道台廿九線及台三線等重要道路，並設三處系統型交流道及五處地區型交流道。

卓榮泰昨與交通部長陳世凱、屏東縣長周春米等人出席高屏二快屏東端Ｃ１標動土典禮。卓說，高屏二快串聯高雄、屏東科技、產業及農業園區，全線完成後，屏東至高鐵左營站約廿四分鐘，進入卅分鐘生活圈，未來面對天災或緊急需求時，還有一條快速可靠的通行選擇，紓解台一線、八八快速道路壅塞。

卓榮泰表示，「大南方新矽谷」將與「桃竹苗大矽谷」形成雙引擎，帶動台灣經濟發展，相關交通建設包括國道十號、台六一線、台卅九線及高屏二快，投入超過五百九十億元；包括台廿七線、新威大橋延伸至國道十號等建設，中央也會持續推動。

周春米指出，高屏二快除改善屏東對外交通，強化農產品運輸及地方產業發展，提升居民生活品質，也有助高雄、屏東兩地產業與生活圈更加緊密，讓大南方新矽谷發展效益進一步擴及南部。