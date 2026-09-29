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高市敬老卡 改採每季核發

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄核發近四十八萬張敬老卡，七月起從每年一千二百點提升為七千二百點，但不少長輩反映每月六百點用不完直接歸零很可惜。對此市府表示，下月起社福點數由每月核發六百點，調整為每季一次核發一千八百點，可依實際需求彈性運用，另新增廿二家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費五十點。

社會局表示，下月起社福點數由每月發給調整為每季發給之後，有交通月票需求者改買MeNGo高雄公車暢遊「季票」及高雄市區通勤「季票」，同步減少每月續購手續。

社福點數可折抵門診掛號費部分，新制度上路初期僅開放市立醫院、衛生所及衛福部旗山醫院可使用敬老卡抵扣，多名議員都希望擴大使用範圍。社會局表示，下月起會新增廿二家地區醫院及特約診所提供服務，未來持續鼓勵更多醫療院所加入。

社會局表示，十月一日起敬老點數可透過三種途徑取得。一為搭乘高雄市公車（船）、輕軌、捷運或台鐵，出站刷卡後即可取得一千八百點社福點數。二為市立運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易也可取得。第三則可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡取得點數。

敬老卡 高市 高雄

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