紙風車屏東團演出阿猴落地掃2 「縣鳥」伯勞鳥也客串

紙風車屏東團新版阿猴落地掃2「好康報你知」今天下午在屏東藝術館廣場首演，連屏東縣鳥伯勞鳥也化身大型舞台角色現身演出，吸引上千名大小朋友一起看戲大笑。

根據紙風車今天發布的新聞資料，「紙風車阿猴落地掃2」加強歌廳秀的娛樂感，也將屏東的農特產品、東港三寶等山產海味巨大化呈現；現場還將投資、感情詐騙及失智、老人照顧等故事，轉化成輕鬆、有趣的戲劇情境。屏東縣鳥「伯勞鳥」翅膀打開近4公尺，身長近3公尺，也飛進觀眾席近距離互動。

這次「紙風車阿猴落地掃2」2期團員首次攜手合作，彼此花時間培養默契外，團員們也增加了許多新挑戰，團員之一黃書翰為了演出練習平衡車，更拿起吉他，帶來自己作詞作曲的作品；黃怡慈則在詐騙故事中挑戰自己寫詞、唱Rap，從演員進一步參與內容創作，讓不同的表演形式融入故事。

屏東縣長周春米表示，從2022年開始，屏東縣政府和紙風車一起推動戲劇人才培訓，大家利用工作、家庭以外的時間，一起學表演，也學著把屏東人的故事說給大家聽，「這就是我們最想看到的屏東藝術扎根。」

紙風車劇團團長任建誠說，屏東團員們一路走到今天，已經不只是「來學戲的人」，而是真正成為屏東自己的表演團隊，「我們不是把大家訓練成一模一樣的演員，而是讓每個人的不同與亮點，都有機會成為舞台的一部分。」

紙風車阿猴落地掃2「好康報你知」10月4日下午2時30分在長治鄉新潭頭玄天上帝廟演出，同日晚間7時30分前往九如鄉昌榮慈玄宮，繼續把紙風車屏東團的「好康」搬到鄉親面前。