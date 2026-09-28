快訊

福德宮送甘蔗蔣萬安疏忽忘帶走 董事長吐心情：我感情上是支持他的

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

聽新聞
0:00 / 0:00

紙風車屏東團演出阿猴落地掃2 「縣鳥」伯勞鳥也客串

中央社／ 台北28日電
紙風車屏東團新版阿猴落地掃2「好康報你知」28日下午在屏東藝術館廣場首演，屏東縣鳥伯勞鳥也化身舞台角色，與觀眾近距離互動。圖／紙風車劇團提供（中央社）
紙風車屏東團新版阿猴落地掃2「好康報你知」28日下午在屏東藝術館廣場首演，屏東縣鳥伯勞鳥也化身舞台角色，與觀眾近距離互動。圖／紙風車劇團提供（中央社）

紙風車屏東團新版阿猴落地掃2「好康報你知」今天下午在屏東藝術館廣場首演，連屏東縣鳥伯勞鳥也化身大型舞台角色現身演出，吸引上千名大小朋友一起看戲大笑。

根據紙風車今天發布的新聞資料，「紙風車阿猴落地掃2」加強歌廳秀的娛樂感，也將屏東的農特產品、東港三寶等山產海味巨大化呈現；現場還將投資、感情詐騙及失智、老人照顧等故事，轉化成輕鬆、有趣的戲劇情境。屏東縣鳥「伯勞鳥」翅膀打開近4公尺，身長近3公尺，也飛進觀眾席近距離互動。

這次「紙風車阿猴落地掃2」2期團員首次攜手合作，彼此花時間培養默契外，團員們也增加了許多新挑戰，團員之一黃書翰為了演出練習平衡車，更拿起吉他，帶來自己作詞作曲的作品；黃怡慈則在詐騙故事中挑戰自己寫詞、唱Rap，從演員進一步參與內容創作，讓不同的表演形式融入故事。

屏東縣長周春米表示，從2022年開始，屏東縣政府和紙風車一起推動戲劇人才培訓，大家利用工作、家庭以外的時間，一起學表演，也學著把屏東人的故事說給大家聽，「這就是我們最想看到的屏東藝術扎根。」

紙風車劇團團長任建誠說，屏東團員們一路走到今天，已經不只是「來學戲的人」，而是真正成為屏東自己的表演團隊，「我們不是把大家訓練成一模一樣的演員，而是讓每個人的不同與亮點，都有機會成為舞台的一部分。」

紙風車阿猴落地掃2「好康報你知」10月4日下午2時30分在長治鄉新潭頭玄天上帝廟演出，同日晚間7時30分前往九如鄉昌榮慈玄宮，繼續把紙風車屏東團的「好康」搬到鄉親面前。

屏東 紙風車 屏東縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東人演屏東故事 紙風車阿猴落地掃2首演 歌舞、才藝與日常搬上舞台

宏碁50周年慶 《微笑半世紀》音樂劇登場

台式經典融入當代爵士 台灣樂團華府演出感動美國民眾

趙傳、巫啟賢、李聖傑竹北接力開唱 市區公園化身藝文場域

相關新聞

不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次

高雄核發近48萬張敬老卡，7月起已從每年1200點提升為7200點，不少長輩反映每月600點用不完直接歸零很可惜，盼能累計使用。高市社會局表示，下月起社福點數由每月核發600點，調整為每季一次核發1800點，長輩可依實際需求彈性運用；另新增22家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費50點，名單將於10月1日公布。

高雄祭孔大典在左營孔廟登場 250名學生循古禮祭拜至聖先師

今天是一年一度教師節，高雄市政府在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，率領各界代表與教職員生向萬世師表孔子表達敬意。逢連假最後一天，不少家長帶小孩到場觀禮，參與「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等活動，祈願學業進步、增長福慧。

紙風車屏東團演出阿猴落地掃2 「縣鳥」伯勞鳥也客串

紙風車屏東團新版阿猴落地掃2「好康報你知」今天下午在屏東藝術館廣場首演，連屏東縣鳥伯勞鳥也化身大型舞台角色現身演出，吸引...

屏東沿海海水管線「奇觀」走入歷史？ 43億改善養殖供水、漁港泊區

行政院長卓榮泰今到屏東，一早參加高屏二快屏東端動土，下午轉往枋寮視察漁業建設，力挺「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」、「枋寮漁港泊區增設」及「番仔崙海水供水系統」3項工程，總經費43.41億元。縣長周春米感謝卓揆送給屏東「大紅包」，盼穩定養殖用水、強化漁港安全。

屏東人演屏東故事 紙風車阿猴落地掃2首演 歌舞、才藝與日常搬上舞台

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手演出，從歌廳秀、戲劇、歌舞、吉他彈唱、Rap、創意美術到生活才藝輪番登場，屏東縣鳥伯勞鳥更化身大型舞台角色，上千名大小朋友看戲歡笑，為28場免費巡演揭開序幕。

「2026高雄愛．月熱氣球」登場 4天吸引逾5萬人次

中秋連假，高雄市觀光局舉辦「2026高雄愛．月熱氣球」活動，因天氣晴朗，首週4天即吸引逾5萬人次造訪，單日最高更突破1萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。