屏東沿海海水管線「奇觀」走入歷史？ 43億改善養殖供水、漁港泊區

行政院長卓榮泰今到屏東，一早參加高屏二快屏東端動土，下午轉往枋寮視察漁業建設，力挺「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」、「枋寮漁港泊區增設」及「番仔崙海水供水系統」3項工程，總經費43.41億元。縣長周春米感謝卓揆送給屏東「大紅包」，盼穩定養殖用水、強化漁港安全。

卓榮泰今偕農業部、漁業署官員，在周春米陪同下，先視察下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統，再到枋寮漁港了解泊區增設及番仔崙海水供水系統規畫。

屏東沿海過去因養殖超抽地下水造成地層下陷，養殖戶自行架設大量海水取水管線，衍生排水及景觀問題。卓榮泰說，下次再到屏東，將看不到這樣「世界奇觀」，取而代之是現代化供水設施，以及更高質化、更具發展性養殖產業。

縣府推動下埔頭、大庄及東海三區海水供水系統，總經費34.45億元、供水面積377公頃。已核定17.78億元，海水取水管工程進度達99%，預計今年11月完工；供水站及A區工程進度約33%，預計明年9月完工，另爭取16.67億元延伸B、C區輸水管線，完善供水網。

卓榮泰說，穩定供水可讓養殖漁產品朝高價值、高質化發展，中央支持A、B、C三區同步推動，現代化海水供應系統不僅改善養殖環境，也能為漁民帶來更穩定收入。

枋寮漁港因泊區有限，旺季及颱風期間常有漁船無處停泊。縣府規畫8.15億元增設泊區，新建458公尺碼頭、曳船道及岸際水電設施，完工後平時可增加47艘停靠，颱風期間增加104艘避風容量，預計315艘漁船筏受益。

另規畫18.59億元興建番仔崙海水供水系統，設置約1公里取水管及供水站，供水面積約196公頃，逾200戶養殖戶受益。

周春米說，3項計畫總經費43.41億元，完成後可穩定養殖用水、減緩地層下陷及改善私設管線亂象，同時提升枋寮漁港防災及服務量能，補強屏東沿海漁業基礎建設。

行政院長卓榮泰（第一排右五）今到屏東，下午到枋寮漁港視察漁業建設。記者劉星君／攝影

屏東沿海因養殖超抽地下水造成地層下陷，養殖戶架設海水取水管線，衍生排水及景觀問題。卓榮泰說，下次再到屏東，將看不到這樣「世界奇觀」，取而代之是現代化供水設施。記者劉星君／攝影