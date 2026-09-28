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屏東人演屏東故事 紙風車阿猴落地掃2首演 歌舞、才藝與日常搬上舞台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
紙風車屏東團巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手演出，開場宛若大型歌廳秀，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手演出，開場宛若大型歌廳秀，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手演出，從歌廳秀、戲劇、歌舞、吉他彈唱、Rap、創意美術到生活才藝輪番登場，屏東縣鳥伯勞鳥更化身大型舞台角色，上千名大小朋友看戲歡笑，為28場免費巡演揭開序幕。

縣長周春米說，2022年起縣府和紙風車推動戲劇人才培訓，找來屏東各地、各行各業朋友，利用工作、家庭以外時間，一起學表演，也學著把屏東人的故事說給大家聽。「紙風車阿猴落地掃2」敲碗已久，團員們將生活融入演出，這就是想看到屏東藝術扎根，不是只把藝術帶進屏東，讓屏東人說自己的故事。

「紙風車阿猴落地掃2」開場歌廳秀娛樂感，穿越時空，長輩耳熟能詳國台語金曲「飛向你飛向我」、「愛神」等搭配華麗舞蹈與服裝，上演懷舊台灣歌廳秀，也將屏東農特產品、東港三寶等山產海味巨大化，台下看得目不轉睛，場面超歡樂。

劇情也將投資、感情詐騙，失智、老人照顧等生活故事，轉化成輕鬆、有趣戲劇情境，感情詐騙以中西合併角色人物三太子、恐龍和媽祖娘娘輪番開示，一出場讓人驚豔，4米高小丑魔鬼大型氣球現身，長輩們笑到合不攏嘴。

屏東縣鳥「伯勞鳥」登場，翅膀展開近4米、身長近3米，飛進觀眾席近距離互動。紙風車劇團團長任建誠說，屏東團員們不只是「來學戲的人」，是成為屏東自己表演團隊，有人把平常生活本事搬上舞台，有些為這次演出從零挑戰。

任建誠說，「不是把大家訓練成一模一樣演員，是讓每個人的不同與亮點，都有機會成為舞台一部分」。落地掃2，籌備8個月，從編創劇本、排練、製作，期間兼顧工作與家庭，很不容易，幾乎是用生命在舞台展現，超越自我本能。

團員黃書翰為演出練習平衡車，拿起吉他，帶來自己作詞作曲作品，自彈自唱出最深沉情感。團員黃怡慈在詐騙故事寫詞、唱Rap，從演員到創作。團員林佳蓉挑戰學歌仔戲身段，讓不同表演形式融入故事。前年以「一筆畫」與觀眾互動吳毓倫，挑戰踩高蹺。從一開始平衡，到遇上突發狀況如何安全跌倒、重新站起，每往上站高一點，就多一道難題。

「阿猴落地掃2好康報你知」將走進屏東各鄉鎮展開28場免費巡演，透過團員表演詮釋，讓觀眾從戲劇獲生活新知，成為陪伴生活的文化力量。

紙風車屏東團巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，屏東縣鳥「伯勞鳥」登場，翅膀展開近4米、身長近3米，飛進觀眾席近距離互動。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，屏東縣鳥「伯勞鳥」登場，翅膀展開近4米、身長近3米，飛進觀眾席近距離互動。記者劉星君／攝影

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手，將累積表演量能搬上舞台，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度攜手，將累積表演量能搬上舞台，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度演出，劇情生動活潑，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，第一、二期團員首度演出，劇情生動活潑，大小朋友笑的超開心。記者劉星君／攝影

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，劇情將投資、感情詐騙等生活日常，轉化成輕鬆的戲劇情境，4米高小丑魔鬼大型氣球現身。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，劇情將投資、感情詐騙等生活日常，轉化成輕鬆的戲劇情境，4米高小丑魔鬼大型氣球現身。記者劉星君／攝影

紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，其中感情詐騙劇情以中西合併角色人物三太子、恐龍和媽祖娘娘輪番開示，一出場讓人驚豔。記者劉星君／攝影
紙風車屏東團全新巡迴「紙風車阿猴落地掃2好康報你知」，今傍晚在屏東藝術館廣場首演，其中感情詐騙劇情以中西合併角色人物三太子、恐龍和媽祖娘娘輪番開示，一出場讓人驚豔。記者劉星君／攝影

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