「2026高雄愛．月熱氣球」登場 4天吸引逾5萬人次

中秋連假，高雄市觀光局舉辦「2026高雄愛．月熱氣球」活動，因天氣晴朗，首週4天即吸引逾5萬人次造訪，單日最高更突破1萬人次，帶動周邊餐飲及觀光產業經濟效益。

「2026高雄愛．月熱氣球」活動自9月25日至28日及10月3日至4日舉行。9月25日在田寮月世界登場，國慶連假10月9日至11日則移師愛河接力展演。

觀光局今天向中央社記者表示，受惠於中秋連假，熱氣球繫留體驗報名踴躍，整體售票率，包含網路預購及現場購票，均達9成以上。另因天氣晴朗，中秋連假各場次皆順利升空。

人潮與效益方面，觀光局表示，活動首週4天，即成功吸引逾5萬人次造訪，單日最高更突破1萬人次，帶動周邊土雞城餐飲業及周邊觀光產業的經濟效益。

今年「高雄愛．月熱氣球」有高達28公尺的高雄熊造型熱氣球展演、2顆大型標準熱氣球提供繫留體驗與小型造型熱氣球、特色市集。中秋連假場次在田寮月世界舉行，遊客透過熱氣球繫留體驗，可從不同角度欣賞月世界泥岩惡地風貌。

觀光局表示，「高雄愛．月熱氣球」以高雄特色地景為舞台，並結合地方特色與周邊旅遊資源，從田寮的自然地景、在地美食，到愛河的水岸遊程，打造兼具觀光體驗與城市特色的秋季旅遊行程。

觀光局提醒，「2026高雄愛．月熱氣球」熱氣球繫留體驗時段依當日氣候、氣流及日出日落條件，由專業飛行團隊評估後決定，上午約6時至8時、下午約4時至5時30分，實際場次及升空狀況以現場公告為準。