澎湖龍門安良廟「龍德千歲號」開光 11月下水試航

澎湖龍門安良廟「龍德千歲號」千秋寶艦今天依循傳統科儀進行開光點睛與「擲吉賜安」，預計今年11月試航，將於117年以「遊天河」恭送代天巡狩楊朱張三府千歲回天繳旨。

澎湖龍門安良廟「龍德千歲號」千秋寶艦今天舉行開光科儀，由總爐主呂瑞進、湖西鄉長陳振中、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、龍門安良廟主委蘇文鈞及總幹事楊昭武等人進行開光點睛，澎湖縣長與議員參選人也到場，場面熱絡。

蘇文鈞表示，「龍德千歲號」千秋寶艦全長38尺，今年2月開斧後開始建造，歷時近7個月完成，今天依循傳統科儀進行開光點睛儀式，吸引許多民眾爭睹千秋寶艦開光點睛盛況，也將祝福與平安傳遞給信眾。

楊昭武表示，澎湖龍門安良廟迄今已有300多年歷史，是村民的信仰中心。安良廟自民國39年起多次送王、請王，均為楊朱張三府千歲，其中駐蹕供奉累積70多年。117年為恭送三府千歲回天繳旨，今天完成「龍德千歲號」千秋寶艦開光點睛，預計今年11月下水首度試航。