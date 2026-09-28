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高速青春音樂展演高雄駁二登場 新秀樂團演出湧人潮

中央社／ 高雄28日電

高雄市青年局昨天於駁二舉辦「2026高速青春音樂展演」，新秀樂團演出吸引人潮。青年局表示，為持續提供青年實戰舞台，將於10月3日至4日「2026城市嶼浪」活動，再號召多組樂團演出。

高雄市青年局長林楷軒表示，市府重視培育在地音樂人才，「高速青春」青年創新音樂培育計畫推動6年來，已建立一套涵蓋培力課程、產業參訪、製作人錄音實作，到實體舞台展演的完整培育鏈，讓高雄成為孕育下一代獨立樂團最重要的搖籃。

「2026高速青春音樂展演」昨天在駁二舉行，由高雄樂團「淺堤Shallow Levée」打頭陣，培育新秀「小鹿在比特山上」、「逆行後室NS HOUSE」則首度公開演唱原創單曲，並由「夕陽武士Sunset Samurai」與「胖虎punkhoo」壓軸演出。

青年局今天透過新聞稿指出，今年計畫從樂團遴選、音樂製作到單曲發行，除由專業製作人指導編曲與錄音，企劃團隊更帶領學員參與執行經紀與發行企劃，讓青年在完成作品的同時，也具備樂團營運與作品推廣的實戰經驗。

青年局表示，「高速青春」推動6年來累計辦理逾160場活動、培育9組高雄青年樂團。歷屆團隊多已對接主流音樂市場，展現扎實培育成果。

青年局並預告，「2026城市嶼浪」創業市集嘉年華將於10月3日至4日登場，號召5組培育樂團並攜手3組學生樂團，共8組青年樂團接力開唱，持續提供青年實戰舞台。

駁二 高雄 青春

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