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高雄永安多功能活動中心動工 預計117年11月完工
為完善永安地區公共服務機能，高雄市政府興建「永安多功能活動中心」近日開工。整合托育、照護、休閒、社區活動等功能，打造全齡共享的公共服務新地標，預計民國117年11月完工。
高雄市工務局辦理「永安多功能活動中心新建工程」近日開工，由台灣電力公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫回饋推動，總經費約新台幣4億7615萬元。
工務局新建工程處今天透過新聞稿說明，工程基地面積約1.5公頃，將興建東、西2棟地上2層複合綠能建築，整合托育、照護、休閒、社區活動及文化展示等功能，打造永安地區全齡共享的公共服務新地標。
新工處表示，建築採弧形大屋頂及內彎量體，搭配自然通風穿廊，善用海陸風降低建築使用能耗；建築底層採架高設計，並保留既有滯洪池水位調節功能，串聯既有水路及周邊環境條件，兼顧防洪及環境友善。
新工處指出，室內空間將規劃托嬰、社區活動、健身休閒等功能，並設置特色陳列館及店鋪，提供不同年齡層民眾使用，預計117年11月完工。
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