快訊

中秋烤肉別這樣用！烤盤「1放法」恐爆炸 網友急喊：真的會沒命

彰議長父子羈押提抗告被駁回 魏平政持一理由批「押人取供」

擠牙膏前牙刷要不要先沾水？醫警告「最好不要」：誤以為刷乾淨了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄永安多功能活動中心動工 預計117年11月完工

中央社／ 高雄28日電

為完善永安地區公共服務機能，高雄市政府興建「永安多功能活動中心」近日開工。整合托育、照護、休閒、社區活動等功能，打造全齡共享的公共服務新地標，預計民國117年11月完工。

高雄市工務局辦理「永安多功能活動中心新建工程」近日開工，由台灣電力公司興達電廠燃氣機組更新改建計畫回饋推動，總經費約新台幣4億7615萬元。

工務局新建工程處今天透過新聞稿說明，工程基地面積約1.5公頃，將興建東、西2棟地上2層複合綠能建築，整合托育、照護、休閒、社區活動及文化展示等功能，打造永安地區全齡共享的公共服務新地標。

新工處表示，建築採弧形大屋頂及內彎量體，搭配自然通風穿廊，善用海陸風降低建築使用能耗；建築底層採架高設計，並保留既有滯洪池水位調節功能，串聯既有水路及周邊環境條件，兼顧防洪及環境友善。

新工處指出，室內空間將規劃托嬰、社區活動、健身休閒等功能，並設置特色陳列館及店鋪，提供不同年齡層民眾使用，預計117年11月完工。

高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南永康、仁德全民運動館 ROT 案完成簽約

南港生技隧道通車 通勤族大幅縮減交通時間

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

挹注3億元打造優質安全校舍 新竹市培英國中「學悉樓」啟用

相關新聞

不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次

高雄核發近48萬張敬老卡，7月起已從每年1200點提升為7200點，不少長輩反映每月600點用不完直接歸零很可惜，盼能累計使用。高市社會局表示，下月起社福點數由每月核發600點，調整為每季一次核發1800點，長輩可依實際需求彈性運用；另新增22家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費50點，名單將於10月1日公布。

高雄祭孔大典在左營孔廟登場 250名學生循古禮祭拜至聖先師

今天是一年一度教師節，高雄市政府在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，率領各界代表與教職員生向萬世師表孔子表達敬意。逢連假最後一天，不少家長帶小孩到場觀禮，參與「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等活動，祈願學業進步、增長福慧。

教師節不只送祝福！屏教職提3大痛點 籲縣府從制度替老師減壓

今天是教師節，屏東縣教師職業工會（屏教職）呼籲屏東縣政府，對教師最實際感謝正視行政負擔、融合教育支持不足及校園專業人力缺口，從制度替教師減壓。工會期盼未來投入地方選舉參選人，將教育列重要公共議題。

高屏半小時生活圈成形！高屏二快屏東端今動土 2032年拚完工

歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席度動土典禮，力拚2032年完工。行政院長卓榮泰說，高屏二快不只是一條快速道路，更具有「產業廊道、生活道路、韌性通道」三項重要意義，串聯高屏科技、產業及農業園區，讓屏東進入高鐵左營站30分鐘生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。