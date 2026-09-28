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高屏半小時生活圈成形！高屏二快屏東端今動土 2032年拚完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰（左三）、縣長周春米（左四）、交通部長陳世凱（左二）等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影
歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰（左三）、縣長周春米（左四）、交通部長陳世凱（左二）等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影

歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席度動土典禮，力拚2032年完工。行政院長卓榮泰說，高屏二快不只是一條快速道路，更具有「產業廊道、生活道路、韌性通道」三項重要意義，串聯高屏科技、產業及農業園區，讓屏東進入高鐵左營站30分鐘生活圈。

卓榮泰今與交通部長陳世凱、屏東縣長周春米等人出席高屏二快屏東端C1標動土典禮。卓榮泰說，從去年9月確定此案，到今天動土整整一年，靠中央、地方、民意代表及工程團隊共同努力，終於完成第一個希望。

卓榮泰說，他還有第二個希望，除了高雄、屏東科學園區及產業園區快速發展，更要重新整合「微笑南灣」願景，讓屏東、高雄及大屏東灣發展再往前衝；第三個希望則是中央與高雄、屏東地方政府延續過去合作模式，持續攜手推動建設。

卓榮泰指出，高屏生活圈與產業圈更加緊密，但目前台1線、台88線交通量龐大，需一條貫穿高屏東西向的新快速道路。

卓榮泰說，高屏二快有三項重要意義，首先「產業廊道」，串聯高雄、屏東科技、產業及農業園區，讓人流、物流更順暢，成為「大南方新矽谷」重要通道；其次是「生活道路」，全線完成後，屏東至高鐵左營站約24分鐘，進入30分鐘生活圈；第三是「韌性通道」，面對天災或緊急需求時，提供另一條快速可靠的通行選擇，也可紓解台1線、台88線壅塞。

卓榮泰表示，「大南方新矽谷」將與「桃竹苗大矽谷」形成雙引擎，帶動台灣經濟發展，相關交通建設包括國道10號、台61線、台39線及高屏二快，投入超過590億元；包括台27線、新威大橋延伸至國道10號等建設，中央也會持續推動。

屏東縣長周春米指出，高屏二快是屏東鄉親引頸期盼重要建設。未來除改善屏東對外交通條件，強化農產品運輸及地方產業發展，提升居民生活品質，也有助於高雄、屏東兩地產業與生活圈更加緊密，讓「大南方新矽谷」的發展效益進一步擴及南部地區。

高雄－屏東間東西向第2條快速公路建設計畫，西起高雄市左營區，以匝道跨越既有高鐵及台1線，東至屏東縣銜接國道3號系統交流道，全長約22.6公里，其中橋梁約20.7公里、隧道約0.8公里、路工約1.1公里，分7標推動。沿線跨越國道1號、國道10號、省道台29線及台3線等重要南北向道路，並設3處系統型交流道及5處地區型交流道。

總經費約983億8681萬元，力拚2032年完工，完工後將分流高屏大橋、台1線及台88線車流，提升高屏交通運輸效率，實現高屏半小時生活圈目標。

歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，力拚2032年完工，路線圖。記者劉星君／攝影
歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，力拚2032年完工，路線圖。記者劉星君／攝影

歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影
歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰、縣長周春米等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影

歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰（前排左三）、縣長周春米（前排左二）等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影
歷經多年規畫與地方爭取，高雄－屏東間東西向第2條快速公路，屏東端C1標今上午動土，行政院長卓榮泰（前排左三）、縣長周春米（前排左二）等出席度動土典禮，力拚2032年完工。記者劉星君／攝影

屏東 卓榮泰 周春米

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