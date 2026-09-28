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不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次
高雄核發近48萬張敬老卡，7月起已從每年1200點提升為7200點，不少長輩反映每月600點用不完直接歸零很可惜，盼能累計使用。高市社會局表示，下月起社福點數由每月核發600點，調整為每季一次核發1800點，長輩可依實際需求彈性運用；另新增22家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費50點，名單將於10月1日公布。
社會局表示，下月起社福點數由每月發給調整為每季發給之後，有交通月票需求者改買MeNGo高雄公車暢遊「季票」及高雄市區399通勤「季票」，同步減少每月續購手續。
社福點數可折抵門診掛號費部分，新制度上路初期僅開放市立醫院、衛生所及衛福部旗山醫院可使用敬老卡抵扣，多名議員都希望擴大使用範圍。社會局表示，下月起會新增22家地區醫院及特約診所提供服務，未來持續鼓勵更多醫療院所加入。
社會局表示，10月1日上午6時起，點數可透過以下3種途徑取得。第一、搭乘高雄市公車（船）、輕軌、捷運或台鐵，出站刷卡後即可取得1800點社福點數。第二、市立運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易亦可取得。第三、可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡取得點數。
社會局提醒，因「特約計程車」票機未設置社福點數過卡功能，無法直接取得點數，長輩可由前述三種途徑先取得當季1800點社福點數之後再搭乘。
此外，高市府社會局於每年的1月、4月、7月、10月核發1800點。針對首次申報者而言，當季社福點數依票卡申辦完成之月份起，依當季剩餘月份一次發給相應社福點數，如11月申辦者，一次發給2個月計1200點，12月申辦者發1個月600點。
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