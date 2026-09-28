快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市敬老卡下月實施新制，點數發放由每月制改成每季制，若當月用不完可累計至下月再合併使用。圖／高市社會局提供
高市敬老卡下月實施新制，點數發放由每月制改成每季制，若當月用不完可累計至下月再合併使用。圖／高市社會局提供

高雄核發近48萬張敬老卡，7月起已從每年1200點提升為7200點，不少長輩反映每月600點用不完直接歸零很可惜，盼能累計使用。高市社會局表示，下月起社福點數由每月核發600點，調整為每季一次核發1800點，長輩可依實際需求彈性運用；另新增22家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費50點，名單將於10月1日公布。

社會局表示，下月起社福點數由每月發給調整為每季發給之後，有交通月票需求者改買MeNGo高雄公車暢遊「季票」及高雄市區399通勤「季票」，同步減少每月續購手續。

社福點數可折抵門診掛號費部分，新制度上路初期僅開放市立醫院、衛生所及衛福部旗山醫院可使用敬老卡抵扣，多名議員都希望擴大使用範圍。社會局表示，下月起會新增22家地區醫院及特約診所提供服務，未來持續鼓勵更多醫療院所加入。

社會局表示，10月1日上午6時起，點數可透過以下3種途徑取得。第一、搭乘高雄市公車（船）、輕軌、捷運或台鐵，出站刷卡後即可取得1800點社福點數。第二、市立運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易亦可取得。第三、可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡取得點數。

社會局提醒，因「特約計程車」票機未設置社福點數過卡功能，無法直接取得點數，長輩可由前述三種途徑先取得當季1800點社福點數之後再搭乘。

此外，高市府社會局於每年的1月、4月、7月、10月核發1800點。針對首次申報者而言，當季社福點數依票卡申辦完成之月份起，依當季剩餘月份一次發給相應社福點數，如11月申辦者，一次發給2個月計1200點，12月申辦者發1個月600點。

敬老卡 長輩 交通月票 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市敬老愛心卡10月1日起每月增至1200點 農會、藥局上限增至300點

還在等什麼？文化幣衝刺LV.5「傳說」聯名周邊 1.1萬人已解鎖

2026文化幣領取率突破7成 續推青年專屬加碼優惠

邱建富拋彰化教育政見 教師禮金千元、生育再加碼10萬

相關新聞

不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次

高雄核發近48萬張敬老卡，7月起已從每年1200點提升為7200點，不少長輩反映每月600點用不完直接歸零很可惜，盼能累計使用。高市社會局表示，下月起社福點數由每月核發600點，調整為每季一次核發1800點，長輩可依實際需求彈性運用；另新增22家地區醫院及特約醫療院所可折抵門診掛號費50點，名單將於10月1日公布。

高雄祭孔大典在左營孔廟登場 250名學生循古禮祭拜至聖先師

今天是一年一度教師節，高雄市政府在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，率領各界代表與教職員生向萬世師表孔子表達敬意。逢連假最後一天，不少家長帶小孩到場觀禮，參與「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等活動，祈願學業進步、增長福慧。

教師節不只送祝福！屏教職提3大痛點 籲縣府從制度替老師減壓

今天是教師節，屏東縣教師職業工會（屏教職）呼籲屏東縣政府，對教師最實際感謝正視行政負擔、融合教育支持不足及校園專業人力缺口，從制度替教師減壓。工會期盼未來投入地方選舉參選人，將教育列重要公共議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。