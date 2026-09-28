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高雄祭孔大典在左營孔廟登場 250名學生循古禮祭拜至聖先師

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市依循明代禮制，藉由八佾舞、雅樂及各項儀節，向孔子表達敬意。圖／高市史博館提供
高雄市依循明代禮制，藉由八佾舞、雅樂及各項儀節，向孔子表達敬意。圖／高市史博館提供

今天是一年一度教師節，高雄市政府在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，率領各界代表與教職員生向萬世師表孔子表達敬意。逢連假最後一天，不少家長帶小孩到場觀禮，參與「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等活動，祈願學業進步、增長福慧。

「高雄市紀念大成至聖先師孔子2576週年誕辰釋奠典禮」上午7時登場，近250位學生組成儀禮隊伍，依循明代禮制，以八佾舞、雅樂及各項儀節向至聖先師孔子致敬，傳達尊師重道精神。

釋奠典禮開始後，依序進行「啟扉」、「迎神」、「進饌」、「上香」、「獻帛」、「獻爵」、「獻花」、「飲福」、「受胙」及「送神」等傳統儀節。

高市文化局指出，祭孔釋奠典禮的舞蹈、禮儀及祭禮皆依循明代禮制，今年邁入第46屆，由鼎金國中學生擔任雅樂演奏的「樂生」及「歌生」；左營高中與左營舊城國小分別擔任「禮生」負責引導獻官行禮，以及演出莊嚴的八佾舞。三校近250位學生組成儀禮隊伍，利用課餘及暑假期間積極練習。

儀式結束後，現場民眾爭相拔取象徵智慧的毛筆、穿越象徵聰慧的「聰（蔥）門」，以及領取智慧糕，祭孔儀式圓滿落幕。

高雄市今早在左營孔廟祭孔，小朋友穿越蔥門，祈求學業進步。圖／高市史博館提供
高雄市今早在左營孔廟祭孔，小朋友穿越蔥門，祈求學業進步。圖／高市史博館提供

高雄市今早在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，會同教育局長吳立森等分獻官祭拜至聖先師孔子。圖／高市史博館提供
高雄市今早在左營孔廟舉辦祭孔大典，副市長李懷仁擔任正獻官，會同教育局長吳立森等分獻官祭拜至聖先師孔子。圖／高市史博館提供

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