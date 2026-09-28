教師節不只送祝福！屏教職提3大痛點 籲縣府從制度替老師減壓

今天是教師節，屏東縣教師職業工會（屏教職）呼籲屏東縣政府，對教師最實際感謝正視行政負擔、融合教育支持不足及校園專業人力缺口，從制度替教師減壓。工會期盼未來投入地方選舉參選人，將教育列重要公共議題。

屏東縣府教育處表示，由衷感謝教師辛勞，落實行政減量與數位化，除課程評鑑、公開授課已線上化，其餘系統建置或整合的建議將審慎評估，針對特教支持與融合教育，通盤檢視班級人數酌減機制；有關高風險學生跨局處支持系統，亦已納專案規畫，持續優化行政人力，全面做教師最堅實的後盾。

屏教職副理事長林蕙蓉說，行政減量應結合數位化，領域課程評鑑、公開授課應無紙化、線上化；校事會議、霸凌及性平案件應建立法定時效自動預警；選課、設備報修、財產盤點、調代課及鐘點費計算系統化、特教親師協作及薪資管理，也應逐步整合校務系統。數位化不是增加另套平台，而是減少重複填報與紙本作業，在縣府需要資料，可直接勾稽統計，避免隨時隨地要求行政人員馬上提供統計數字。

林蕙蓉指出，融合教育是第一線最沉重壓力之一。特殊教育學生大量安置普通班後，導師除教學外，須承擔IEP、親師溝通及特殊需求輔導，但現行班級人數酌減機制，常因常態編班與鑑定期程不同步而失效。融合教育不能只把學生安置進普通班，再把責任留給導師，應同步提供人力、課務及專業支持。

林蕙蓉強調，屏教職在屏東縣教育審議委員會提案超過三年，要求縣府對嚴重情緒障礙、精神疾患及高風險學生，應加速建構「向日葵學園」的精神醫療與教育支持系統，整合醫師、心理、社工及特教專業，真正接住孩子、家庭與老師，但至今無下文。

屏教職表示，從2020年校事會議造成濫訴，教師動輒得咎，時時刻刻擔心害怕被陳情、被檢舉投訴，一個案子進學校，教師要花非常多力氣在應付校事會議所產生的行政負擔和準備調查資料中，反而影響正常的教學備課，心情也大受影響。教師節教師們期待是社會大眾多一分專業尊重與支持，少一點行政負擔與指責。