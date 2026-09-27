中秋連假屏東西市場烤肉嚐鮮蚵 萬倉街逛市集遛毛孩

中秋連假第3天，屏東推出雙市集人潮熱絡，屏東西市場今天加碼烤肉活動品嚐鮮蚵，萬倉街則有結合寵物主題的活動，適合小孩放電及遛毛小孩。

屏東縣政府今年中秋連假推出系列活動，分別於屏東西市場及萬倉街舉辦，結合地方特色、街區文化、音樂活動與節慶氛圍，推出雙市集，人潮絡繹不絕，進一步帶動周邊商圈，也感受屏東的改變。

連假第3天，屏東西市場活動延續藝人開唱，採用雙舞台設計，讓民眾可在不同場域欣賞精彩演出，今天有梁芸臻、Jeremy、MIT Band、簡嘉彣及網紅樂翔家熱力接唱。現場舉辦烤肉活動，限量30組烤肉，澎湖直送的百斤鮮蚵免費供參加者享用，參加的詹姓民眾直呼「有音樂聽、有海鮮吃，簡直享受。」

另外，28日屏東西市場還有朵莉、阿瑄、Peter+艾維及洪暐哲演出，邀請民眾前往欣賞。

在萬倉街舉辦的NEKO MARKET則舉辦至28日，集結超過百攤特色攤位，同時延續寵物主題，有寵物創意變裝走秀、寵物專注力互動挑戰、寵物腳掌拓印DIY及寵物專業知識講座等活動，依然吸引滿滿人潮前往，是小孩放電的好去處，也是遛毛小孩的好地方。