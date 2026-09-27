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屏東東港分隔島長逾200公尺 居民盼中途開缺口

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣王船文化館前方道路去年底建置中央分隔島，鄰近居民反映，分隔島長逾200公尺，人車通行不便，盼中間T字路口開缺口。縣府表示，待公所提案後，將召開道安委員會評估。

屏東縣東港鎮船頭路王船文化館前，分隔島連同警示柱，長達200餘公尺無缺口，引發在地民怨。民進黨屏東縣議員方文正二度在議會提案，盼拆除以利交通順暢與行車安全。

方文正今天告訴中央社記者，他陸續接獲鄰近居民反映，分隔島建置後，行車及走路都相當不便，要到對向王船文化館得多繞一大圈。居民訴求，至少應在中間T字路口開一個缺口，輔以交通號誌維護用路安全，保障道安的同時，兼顧交通便利。

方文正指出，縣府已派員會勘，東港鎮公所提案後，縣府將召開道路安全委員會評估。他要求縣府在開會前，務必先舉辦地方說明會，聽取居民真正需求。

蕭姓住戶表示，許多王船文化館對面住戶，過去會從船頭路23巷路口返家，分隔島從中封起後，居民得多繞約100公尺，不管是走路、騎車都十分不便，希望全數拆除。

也有居民認為，分隔島利大於弊，船頭路上幾條小巷過去常有機車突然竄出，危及道路安全，如今機車不能再直接穿越道路，加上分隔島限縮行車空間，整體車速降低、安全不少。不過，分隔島確實太長，若能開一個缺口較為理想。

屏東縣政府表示，公共建設都是以安全為優先考量，若有更便民又兼顧安全作法，縣府都願意聽取建議。經議員提案日前已派員會勘，待公所提案便會召開道路安全委員會評估。

屏東 東港

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