中秋連假東西吉嶼淨灘 公私協力清出257公斤海廢

海洋國家公園管理處攜手台灣獨木舟推廣協會，利用中秋及教師節連假前往澎湖南方四島東吉嶼及西吉嶼淨灘，截至今天下午已清理出257公斤海洋廢棄物，並由海管處專船運返分類。

海洋國家公園管理處與台灣獨木舟推廣協會於26日至28日展開淨灘活動，清理長年受風勢與海流影響，堆積於東吉嶼及西吉嶼山丘、岸際與海蝕溝內的海洋廢棄物。

此次淨灘採公私協力模式，10餘名志工利用獨木舟低吃水、高機動性及較不受地形限制的特性，從東吉之眼下方沙灘出發，並在西吉嶼南側沙灘登陸，清理長年受海流影響堆積於岸際的海洋廢棄物，再由獨木舟運往「國家公園1號」巡護船，運返島上分類。

台灣獨木舟推廣協會志工表示，東吉嶼和西吉嶼的淨灘難度比一般海域更具挑戰，所幸志工都受過專業訓練，雖然過程辛苦，但事前分工及分類，讓撿拾過程更加有效率。海洋廢棄物數量雖比想像中更多，但看見淨灘前後的環境對比，發現兩島海廢清除後，逐漸恢復原有的自然風貌。

海管處表示，東吉嶼和西吉嶼2島的淨灘活動，截至今天已清理出257公斤海漂廢棄物，預估總量將超過300公斤。未來將持續合作，將水上活動與環境維護相互結合，讓民間專業力量成為重要夥伴，共同守護澎湖南方四島珍貴的海洋環境。