快訊

影／新北男陳屍公車3天…司機未發現照常發車 乘客見蜷曲人影嚇壞

拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋、教師節連假好天氣！小琉球、墾丁湧人潮 首兩日訂房率超過9成

中央社／ 屏東縣27日電
中秋暨教師節連假開跑，有好天氣助陣，屏東恆春墾丁湧現觀光人潮，入夜後的墾丁大街人車絡繹不絕。圖／中央社（民眾提供）
中秋暨教師節連假開跑，有好天氣助陣，屏東恆春墾丁湧現觀光人潮，入夜後的墾丁大街人車絡繹不絕。圖／中央社（民眾提供）

中秋教師連假好天氣助陣，屏東觀光勝地小琉球墾丁觀光人潮爆滿，首兩日訂房率皆超過9成，花瓶岩、南灣等景點遊客絡繹不絕，不少觀光業者期待，國旅能維持動能。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗表示，暑假屬於小琉球旅遊旺季，但受到連續豪雨及颱風影響，這次中秋連假前兩天訂房率超過9成，業者感受到旅客回來了，都很期待接下來的連假效應，能繼續帶入人潮。

小琉球洪姓餐飲業者說，計劃年底要帶著員工去旅遊，未料暑假期間船班停航超過10天，還想著能不能順利啟程，還好中秋連假明顯感受到人潮，「要實現員旅福利不成問題。」

小琉球林姓民宿業者則說，持續至10月的週六幾乎客滿，除有國慶及光復節連續假期外，再加上暑假停航延期的旅客，非常期待能繼續「賺一波」。

墾丁大街管理委員會主委曾春惠表示，墾丁大街大約有250個攤商，不少攤商抱怨，「2個月暑假下1個月的雨」，幸好中秋教師連假晴朗，這兩天總算迎來人潮。為維護墾丁大街形象，目前保持明碼標價，環境方面作許多改善，尤其人行步道設置後，不再人車爭道，遊客整體體驗大幅提升。

至於是否看好觀光熱潮延續，曾春惠說，許多人反映到墾丁「很遠、很累」，縣府已規劃建置墾丁轉運站，並於15日動土，盼明年7月底完工後，能解決長久以來交通痛點，吸引更多遊客回流。

恆春張姓餐飲業者表示，「好天氣助陣」，這幾天不會太熱又有點風，許多遊客前往墾丁享受陽光、沙灘，南灣遊憩區停車場外還有不少車排隊等待進入，是近年少見盛況。不僅墾丁地區，恆春鎮上明顯也感受到人潮。除了國內旅客，香港也放中秋連假，店裡還來了不少香港客人。

中秋暨教師節4天連假登場，天氣晴朗適合出遊。屏東小琉球知名景點花瓶岩即使在正中午時刻，仍陸續湧入踏浪旅客，觀光人潮多。圖／中央社（民眾提供）
中秋暨教師節4天連假登場，天氣晴朗適合出遊。屏東小琉球知名景點花瓶岩即使在正中午時刻，仍陸續湧入踏浪旅客，觀光人潮多。圖／中央社（民眾提供）

墾丁 小琉球 連假 國旅 景點

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南中秋連假前2天遊客近80萬 國華友愛商圈最夯

中秋烤肉後人潮湧現 台灣設計展桃園兩大展區迎來大批民眾排隊參觀

墾丁觀光船紅柴坑擱淺救援船也受困 海巡助17名乘客撤離

準備收假…高鐵估周一下半天旅運尖峰 籲旅客分流搭乘

相關新聞

中秋、教師節連假好天氣！小琉球、墾丁湧人潮 首兩日訂房率超過9成

中秋教師連假好天氣助陣，屏東觀光勝地小琉球、墾丁觀光人潮爆滿，首兩日訂房率皆超過9成，花瓶岩、南灣等景點遊客絡繹不絕，不...

巴黎奧運紫色跑道搬進恆春 山海國小學童驚呼：好像變奧運選手

屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，為這座依山傍海小學增添活力，學童開心的說，「第一次在紫色跑道上跑步，感覺自己好像變成奧運選手！跑起來很舒服」。

屏東追星季一起來探索星空 土星環許願觀測站10/3新園登場

想親眼看看土星美麗光環嗎？2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，邀請親子家庭走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，探索宇宙奧秘，開啟天文科普之旅。

不只被研究！三地門打造「Veavedali文學小棧」讓土地自己說故事

屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」，「Veavedali」來自排灣族語，為吟詩、傳唱與「來傳頌」意涵。

廣角鏡／屏東兩座百年水圳 獲日本土木遺產認定

屏東縣兩大百年水利工程二峰圳、力里溪水圳，近日獲「二○二六年日本土木學會選獎土木遺產」認定，成為繼烏山頭水庫、原台南水道後，再獲殊榮的台灣水利設施。兩圳分別於一九二三年、一九二五年由日本工程師鳥居信平設計，利用地形地質引水灌溉，百年來持續與地方農業、生活緊密相連，見證屏東土地發展，也彰顯早期水利工程技術與文化保存價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。