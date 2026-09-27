中秋、教師節連假好天氣！小琉球、墾丁湧人潮 首兩日訂房率超過9成

中秋教師連假好天氣助陣，屏東觀光勝地小琉球、墾丁觀光人潮爆滿，首兩日訂房率皆超過9成，花瓶岩、南灣等景點遊客絡繹不絕，不少觀光業者期待，國旅能維持動能。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗表示，暑假屬於小琉球旅遊旺季，但受到連續豪雨及颱風影響，這次中秋連假前兩天訂房率超過9成，業者感受到旅客回來了，都很期待接下來的連假效應，能繼續帶入人潮。

小琉球洪姓餐飲業者說，計劃年底要帶著員工去旅遊，未料暑假期間船班停航超過10天，還想著能不能順利啟程，還好中秋連假明顯感受到人潮，「要實現員旅福利不成問題。」

小琉球林姓民宿業者則說，持續至10月的週六幾乎客滿，除有國慶及光復節連續假期外，再加上暑假停航延期的旅客，非常期待能繼續「賺一波」。

墾丁大街管理委員會主委曾春惠表示，墾丁大街大約有250個攤商，不少攤商抱怨，「2個月暑假下1個月的雨」，幸好中秋教師連假晴朗，這兩天總算迎來人潮。為維護墾丁大街形象，目前保持明碼標價，環境方面作許多改善，尤其人行步道設置後，不再人車爭道，遊客整體體驗大幅提升。

至於是否看好觀光熱潮延續，曾春惠說，許多人反映到墾丁「很遠、很累」，縣府已規劃建置墾丁轉運站，並於15日動土，盼明年7月底完工後，能解決長久以來交通痛點，吸引更多遊客回流。

恆春張姓餐飲業者表示，「好天氣助陣」，這幾天不會太熱又有點風，許多遊客前往墾丁享受陽光、沙灘，南灣遊憩區停車場外還有不少車排隊等待進入，是近年少見盛況。不僅墾丁地區，恆春鎮上明顯也感受到人潮。除了國內旅客，香港也放中秋連假，店裡還來了不少香港客人。