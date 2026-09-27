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屏東追星季一起來探索星空 土星環許願觀測站10/3新園登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，開啟天文科普之旅。圖／屏東縣政府提供
2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，開啟天文科普之旅。圖／屏東縣政府提供

想親眼看看土星美麗光環嗎？2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，邀請親子家庭走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，探索宇宙奧秘，開啟天文科普之旅。

屏東縣政府表示，土星是太陽系中極具辨識度行星，最令人著迷莫過於環繞行星美麗光環。現場有天文望遠鏡觀測體驗，有機會親眼欣賞土星及其光環，觀察月球表面隕石坑等地形特色，將課本的天文知識化為觀測體驗。

現場也有專業星空導覽，帶領親子認識夜空中天體與天文知識，仰望星空、觀察天體過程，培養孩子對科學的好奇與探索精神。

結合屏東縣暗空計畫，推廣暗空保護理念與夜間觀星教育，讓民眾認識友善光環境重要性。守護夜空不只是為了看見更多星星，更與生態保育、節能減碳及永續觀光息息相關。

2026屏東追星季帶領民眾探索不同天文奇景，下一場次預計舉辦「昴宿合月」活動，將在11月24日晚間7時至9時在屏東演武場登場，透過望遠鏡觀察月球與昴宿星團同現夜空的美麗景象。

2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，開啟天文科普之旅。圖／屏東縣政府提供
2026屏東追星季系列天文活動「土星環許願觀測站」，10月3日在新園海洋航運園區登場，走進港灣夜色，天文望遠鏡觀察土星環與月球表面，開啟天文科普之旅。圖／屏東縣政府提供

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