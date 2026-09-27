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不只被研究！三地門打造「Veavedali文學小棧」讓土地自己說故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」，「Veavedali」來自排灣族語，為吟詩、傳唱與「來傳頌」意涵。

三地門鄉長曾有欽說，三地門有豐厚的歷史、文化、語言、文學與自然地景，過去許多珍貴資料散落不同研究者、出版品及文獻，萌生設置「三地門研究基地」的構想，逐步整合地方文獻與研究資源，讓研究三地門的人來到三地門，也讓三地門人重新閱讀自己的土地

「地方不只是被研究的對象，也應該成為知識生產的主體」，曾有欽說，Veavedali 文學小棧不只是一間閱讀空間，更期待成為地方研究的起點，透過文獻蒐集、閱讀、田野調查、口述歷史、文學書寫及研究交流，逐步累積三地門自己的知識體系。

三地門鄉公所近年推動地方文化與文學工作，從族語、文化資產、地方刊物到「文學排魯」等計畫，讓口傳、記憶與土地經驗被記錄、書寫與傳承。Veavedali文學小棧的成立，象徵這些工作有一處可以匯聚、典藏與發展基地。

鄉公所表示，基地未來連結國家圖書館及相關學術、文化研究資源，逐步蒐整三地門相關研究論文、出版品、地方文獻與影音資料，並透過講座、工作坊及研究交流，鼓勵青年、族人及研究者走進地方，從不同角度閱讀三地門。

曾有欽指出，地方發展不能只有工程建設，也需要文化與知識的累積。「我們常說地景是文本，一棵樹、一條溪、一座石板屋、一段部落記憶，都可能是一頁地方的歷史。」三地門推動文化地景、地方品牌與永續發展，背後都需更深厚地方知識作為基礎。

鄉公所表示，「三地門研究」不只是研究過去，也希望連結現在與未來，Veavedali文學小棧，建立「三地門品牌、三地門知識、三地門永續」的地方敘事，讓文化不只是被保存，更能持續被閱讀、研究、書寫與傳頌。

屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所將蒂摩兒森林公園的空間重新賦予文化與知識功能，打造地方文獻、文學閱讀、研究交流與文化書寫平台，成為「三地門研究基地—Veavedali文學小棧」。記者劉星君／攝影

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