快訊

川習會落幕！外媒曝曾討論台灣問題 川普：習近平理解我對台立場

胡瓜演唱會 小禎登台獻唱…李進良帶她進場正面照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉後人潮湧現 台灣設計展桃園兩大展區迎來大批民眾排隊參觀

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍。圖／桃園市政府提供
中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍。圖／桃園市政府提供

中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍，現場工作人員更忙到幾乎找不到空檔吃午餐，策展團隊也陸續在社群分享現場盛況。

桃園市文化局表示，中秋連假第二天午後，兩大展區參觀人潮持續湧現，其中青埔展區各展館入口陸續出現排隊人龍，許多民眾都是全家大小一起前來，展場內外相當熱鬧。現場工作人員從上午一路忙到下午，甚至連吃午餐的時間都很難擠出來。

台灣設計展計畫主持人張漢寧也在臉書分享，設計展已經開始啟動「排隊管制模式」，他表示，「雖然人多要排一下下，但各展區動線流暢」，也提醒民眾可依照現場工作人員引導參觀。

總論展區策展人黃信彰同樣在社群分享這幾天的觀察。他表示，「這幾天現場的人潮，真的有點誇張。」但比起單純看到人多，更讓他開心的是看到許多家庭一起來看展，「因為好的設計，本來就不只是給設計師看的。」

黃信彰表示，不同世代都能從展覽找到屬於自己的桃園。長輩可以看見曾經走過的桃園，以及土地、產業與生活方式一路以來的改變；這一代可以重新理解自己生活的城市；孩子則能透過互動、科技與想像，看看「未來的桃園，可能長成什麼樣子」。

文化局長邱正生表示，中秋連假第二天，青埔展區明顯湧入大量人潮，各展區都有民眾排隊等候參觀。不過民眾不用擔心，青埔展區所在的桃園會展中心為國家級展場，展場面積達1萬3千多平方公尺，各展區之間預留寬敞走道及友善的暫時休息空間，即使遇到參觀尖峰，民眾仍可在有充足冷氣空調的室內環境等候。

邱正生指出，相較部分大型展覽必須在戶外排隊，桃園會展中心的硬體條件讓排隊、休息及參觀環境都相對舒適，市府也會依照即時人流彈性調整動線與管制措施，在人氣升溫的同時，維持參觀品質。

文化局也提醒，中秋連假仍有大量參觀人潮，建議民眾多加利用大眾運輸前往各展區，並可視現場人流彈性安排參觀順序。從親子家庭、年輕族群到長輩，這個連假不妨把台灣設計展排進行程，用不同角度重新認識桃園。

中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍。圖／桃園市政府提供
中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍。圖／桃園市政府提供

設計 文化局 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際兒少嘉年華湧逾10萬人 表演、書攤大排長龍

小潘蛋糕坊排4小時才能買到！她見超商「現貨滿滿免排隊」 內行人曝差異

中秋返鄉潮…高鐵對號座險擠不上車 國道「塞到生無可戀」

挪威海鮮9/25華山開展　從產地解密鮭魚、鯖魚的美味關鍵

相關新聞

中秋烤肉後人潮湧現 台灣設計展桃園兩大展區迎來大批民眾排隊參觀

中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍，現場工作人員更忙到幾乎找不到空檔吃午餐，策展團隊也陸續在社群分享現場盛況。

金門大橋10月6日封橋4小時！重大事故演習登場 大小金門交通這樣疏運

金門大橋將封橋4小時！金門縣政府配合「115年陸上交通事故災害防救演習」實兵演練，將於10月6日上午9時至下午1時將實施金門大橋交通管制，期間大小金門往返交通將受到影響，縣府將同步啟動替代交通疏運措施，提醒鄉親、通勤族及旅客提前調整行程，避免影響通勤、就學及旅遊安排。

走出戶外迎接清晨陽光 金門近千人中山林健行「走」出健康

為鼓勵全民運動，金門縣運動發展中心今天上午在中山紀念林舉辦115年「運動i臺灣2.0」全民健行活動，吸引近千名鄉親到場參與，趁著週末清晨，攜家帶眷走進綠意盎然的森林步道，在自然景致與芬多精相伴下健走，讓運動融入假日生活。

屏東二峰圳、力里溪水圳獲日本土木學會土木遺產認定

屏東縣兩大重要水利工程，來義鄉二峰圳及春日鄉力里溪水圳，經「2026年日本土木學會選獎土木遺產」獲認定土木遺產。兩處水圳皆是日本工程師鳥居信平所建造的水利工程，歷經百年仍與地方農業及生活緊密相連，展現早期水利工程技術與屏東土地發展的歷史脈絡。

高雄輕軌挨撞今年7起…7人遭求償 共計95萬餘元

高雄輕軌今年迄今發生七起挨撞事故，導致列車停駛，另有三起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，歷年輕軌被撞事故均為駕駛人的過失，去年一輛工程車撞上輕軌判賠上百萬元，今年的七起事故已對七名駕駛共計求償九十五萬餘元。

撞輕軌維修費理賠恐不足 專家：加購超額險

高雄輕軌通車後事故不斷，沿線建置六十八處路口科技執法，違規數雖逐漸降低，但駕駛人撞上輕軌恐仍需賠慘，保險經紀人表示，肇事駕駛車輛若投保第三人責任險，雖會啟動理賠，但列車維修費動輒數十萬到數百萬元，財損保額若不夠，肇事者還是要負擔差價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。