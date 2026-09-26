中秋烤肉後人潮湧現 台灣設計展桃園兩大展區迎來大批民眾排隊參觀

中秋連假進入第二天，民眾結束烤肉、家庭聚會後紛紛出門走走，台灣設計展桃園兩大展區今日迎來大批參觀人潮，各展館陸續出現排隊隊伍，現場工作人員更忙到幾乎找不到空檔吃午餐，策展團隊也陸續在社群分享現場盛況。

桃園市文化局表示，中秋連假第二天午後，兩大展區參觀人潮持續湧現，其中青埔展區各展館入口陸續出現排隊人龍，許多民眾都是全家大小一起前來，展場內外相當熱鬧。現場工作人員從上午一路忙到下午，甚至連吃午餐的時間都很難擠出來。

台灣設計展計畫主持人張漢寧也在臉書分享，設計展已經開始啟動「排隊管制模式」，他表示，「雖然人多要排一下下，但各展區動線流暢」，也提醒民眾可依照現場工作人員引導參觀。

總論展區策展人黃信彰同樣在社群分享這幾天的觀察。他表示，「這幾天現場的人潮，真的有點誇張。」但比起單純看到人多，更讓他開心的是看到許多家庭一起來看展，「因為好的設計，本來就不只是給設計師看的。」

黃信彰表示，不同世代都能從展覽找到屬於自己的桃園。長輩可以看見曾經走過的桃園，以及土地、產業與生活方式一路以來的改變；這一代可以重新理解自己生活的城市；孩子則能透過互動、科技與想像，看看「未來的桃園，可能長成什麼樣子」。

文化局長邱正生表示，中秋連假第二天，青埔展區明顯湧入大量人潮，各展區都有民眾排隊等候參觀。不過民眾不用擔心，青埔展區所在的桃園會展中心為國家級展場，展場面積達1萬3千多平方公尺，各展區之間預留寬敞走道及友善的暫時休息空間，即使遇到參觀尖峰，民眾仍可在有充足冷氣空調的室內環境等候。

邱正生指出，相較部分大型展覽必須在戶外排隊，桃園會展中心的硬體條件讓排隊、休息及參觀環境都相對舒適，市府也會依照即時人流彈性調整動線與管制措施，在人氣升溫的同時，維持參觀品質。

文化局也提醒，中秋連假仍有大量參觀人潮，建議民眾多加利用大眾運輸前往各展區，並可視現場人流彈性安排參觀順序。從親子家庭、年輕族群到長輩，這個連假不妨把台灣設計展排進行程，用不同角度重新認識桃園。