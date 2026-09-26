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旗山×沖繩國際食旅祭 台日聯名美食一次體驗
中秋連假何處去？高雄旗山今天飄起濃濃沖繩味！「2026旗山×沖繩國際食旅祭」今日在旗山體育場熱鬧登場，高雄市長陳其邁也到場與民眾同樂，走訪台日職人市集，體驗旗山與沖繩共同推出的聯名料理及手作活動，並與來自沖繩的職人、店家交流，感受熱鬧氣氛。
旗山區公所表示今年活動以「山城×海島」為主題，邀請8組沖繩特色品牌來到旗山，與旗山及東高雄在地店家共同打造「台日雙城職人市集」，從沖繩料理、咖啡、甜點、伴手禮，到職人手作、文具及生活選物通通有，讓民眾不用搭飛機，在旗山就能感受沖繩風情。
不少民眾今天特別穿上花襯衫，響應「Dress Code花襯衫」，五彩繽紛的海島風穿搭成為現場亮點。除了逛市集、品美食，還有拍照打卡及體驗活動，吸引民眾趁著中秋連假到旗山旅遊。「2026旗山×沖繩國際食旅祭」明天還有一天，民眾可把握中秋連假最後一天，到旗山吃美食、逛市集、聽音樂，感受台日山城食旅魅力。
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