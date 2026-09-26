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墾丁觀光船紅柴坑擱淺救援船也受困 海巡助17名乘客撤離

中央社／ 屏東縣26日電

半潛艇觀光船「小海豚1號」今天載17名乘客，行經墾丁紅柴坑漁港外約150公尺處擱淺，業者自行聯繫另一艘船拖帶，不料救援船也受困。海巡已協助全數乘客撤離。

海巡署南部分署第六岸巡隊今天發布新聞稿表示，今天下午2時許，紅柴坑漁港外約150公尺處，「小海豚1號」因離岸過近，且適逢低潮期間，紅柴坑安檢所執勤人員擔心船舶有擱淺疑慮，主動聯繫業者了解現場狀況。

第六岸巡隊表示，業者回覆已自行聯繫「小海豚3號」進行拖帶。因現場風浪不佳，協助拖帶船舶也不慎受困，最終造成2艘船舶，共22人受困，其中17人為乘客，其餘為船員。

海巡署第八巡防區指揮部立即啟動救援機制，派遣第六岸巡隊海口責任區、後壁湖責任區及第63中隊暨所屬機動巡邏站，攜帶遙控式動力救生圈、30P橡皮艇等救援裝備前往現場處置，並同步通報第十四海巡隊及屏東縣政府消防局第四大隊共同前往救援。

第六岸巡隊共派遣10車25人2艇，趕赴現場救援。海巡人員到場後，「小海豚3號」上2名船員已自行棄船脫困上岸，經評估現場風浪較大、海象不佳，橡皮艇下水救援恐有翻覆危險，立即調整救援方式，以確保人員安全。

第六岸巡隊指出，由於現場水深及胸，海巡人員克服現場風浪及水深等不利因素，先以人力背運方式逐一協助老弱婦孺脫困上岸，再利用繩索及人力接駁方式，協助船上17名遊客平安撤離，「小海豚1號」3名船員已自行脫困，所幸無人員傷亡。

墾丁 海巡 觀光

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