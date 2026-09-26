東引鄉每年一度全島大烤肉 維繫軍民一家傳統

中秋節烤肉成民眾日常，「國之北疆」東引鄉則是每年邀集民眾以及軍人、海巡，舉辦全島總動員的烤肉大會。鄉長林德建說，活動目的在聯絡感情，體現東引獨特軍民一家精神。

東引鄉長林德建今天接受中央社記者訪問指出，東引鄉秋節月光派對已連續舉辦10年以上，就連疫情期間也未中斷，更是全台罕見由公所軍民同歡的秋節活動，表現出深植在東引的「軍民一家」緊密關係。今年報名人數約800人。

林德建說，今年的秋節月光派對，全島軍民聚集於地標忠誠門前廣場，除烤肉外，陸軍東引指揮部官兵擔綱晚會所有表演。而東引生活物資均須靠船舶運輸，故烤肉食材由鄉公所遴選合格廠商，統一訂購後再透過全島廣播等方式，通知民眾到鄉公所領取。

今年度秋節月光派對於24日晚間舉行，下午6時不到，民眾紛紛帶著食材與烤肉用具，聚集在忠誠門前廣場，一時烤肉香氣與煙霧四溢，讓東引的夜晚增添熱鬧色彩。東指部的官兵更拿出各式本領，晚會內容涵蓋歌唱、單輪車、傳統雜技與街舞，不時穿插的抽獎更將活動拉至最高潮。

在東引經營雜貨店的林先生告訴中央社記者，因提供全島外送服務，每年烤肉大會當天，傍晚起訂購電話接到手軟，送貨的機車更是沒休息過，是一年中最忙碌的一天。

林德建說，烤肉大會目的為感謝民眾辛勞，每年選在連假前的平日舉辦，全鄉總動員參與外，在南竿就讀的馬祖高中學生會請假回東引，更有旅台鄉親共襄盛舉，展現出東引人不多，卻十分團結的特性。