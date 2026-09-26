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金門大橋10月6日封橋4小時！重大事故演習登場 大小金門交通這樣疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府配合「115年陸上交通事故災害防救演習」實兵演練，將於10月6日上午9時至下午1時將實施金門大橋交通管制，期間大小金門往返交通將受到影響。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府配合「115年陸上交通事故災害防救演習」實兵演練，將於10月6日上午9時至下午1時將實施金門大橋交通管制，期間大小金門往返交通將受到影響。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋將封橋4小時！金門縣政府配合「115年陸上交通事故災害防救演習」實兵演練，將於10月6日上午9時至下午1時將實施金門大橋交通管制，期間大小金門往返交通將受到影響，縣府將同步啟動替代交通疏運措施，提醒鄉親、通勤族及旅客提前調整行程，避免影響通勤、就學及旅遊安排。

縣府表示，10月6日金門大橋封橋期間，將以水頭、九宮碼頭作為主要替代交通節點，配合船舶接駁、公車班次調整、碼頭旅客接駁及車流引導等措施，維持大小金門基本交通需求，實際替代船班、公車接駁及交通管制資訊，將由縣府另行公告，民眾可留意後續相關訊息。

這次封橋是配合重大交通事故災害防救演習，演練將模擬金門大橋發生遊覽車與油罐車事故，並衍生油料洩漏、人員落海、大量傷病患等複合型災情，演練場域除金門大橋外，並包含縣災害應變中心、前進指揮所、金寧鄉衛生所、九宮碼頭及水頭碼頭，藉由實地演練驗證災情通報、情資傳遞、資源調度及跨機關協調機制。

縣長陳福海表示，金門大橋是連接大、小金門的重要交通命脈，一旦發生重大事故，影響的不只是現場救援，更可能牽動烈嶼鄉親通勤、學生就學、醫療、觀光及民生物資運輸，因此透過實兵演練提前檢視各項應變流程。

縣府指出，封橋期間將持續進行事故車輛移置、道路安全確認及橋梁檢查，並以10月6日下午1時前恢復全線通車為目標，但實際開放時間仍須視演練進度及現場安全狀況決定。

縣府特別提醒，10月6日上午有大小金門往返需求的民眾，應儘量提前或延後行程，並預留交通轉乘時間；通勤族、學生及就醫民眾應提早確認替代交通方式，旅行業者也請預先調整烈嶼旅遊行程。當天如有行駛大小金門的需求，務必留意縣府公布的封橋及替代船班、公車接駁資訊。

縣府強調，這次封橋雖是演習所需，仍可能造成短暫交通不便，呼籲民眾提前做好行程安排並配合現場交通管制，共同讓演習順利完成，也藉此檢驗金門面對重大交通事故時的整體應變能力。

為強化金門縣面對重大交通事故的災害應變能力，實際驗證跨機關救災救護、交通管制、傷患後送及替代交通疏運機制，經行政院指定金門縣政府將與交通部共同辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，縣府特別召開工作小組研討及跨機關分工會議，確認各項演練及交通疏運作業。圖／縣府提供
為強化金門縣面對重大交通事故的災害應變能力，實際驗證跨機關救災救護、交通管制、傷患後送及替代交通疏運機制，經行政院指定金門縣政府將與交通部共同辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，縣府特別召開工作小組研討及跨機關分工會議，確認各項演練及交通疏運作業。圖／縣府提供

金門大橋 金門 演習

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