走出戶外迎接清晨陽光 金門近千人中山林健行「走」出健康

為鼓勵全民運動，金門縣運動發展中心今天上午在中山紀念林舉辦115年「運動i臺灣2.0」全民健行活動，吸引近千名鄉親到場參與，趁著週末清晨，攜家帶眷走進綠意盎然的森林步道，在自然景致與芬多精相伴下健走，讓運動融入假日生活。

活動在今天上午登場，民眾可從中山林遊客中心正門口及乳山遊客中心兩處入口進入活動區域，現場安排工作人員及志工協助引導，並發放紀念品兌換券。健走路線沿著中山林森林步道繞行，途中設置集章點，民眾完成路線及集章後即可兌換活動紀念品。

不少民眾趁著天氣舒適，帶著家人一起出門運動，有人三五好友相約，也有親子同行，在林蔭步道中邊走邊欣賞自然景觀，將原本的假日休閒轉化為一趟健康之旅。

活動由教育處長黃雅芬主持，她代表縣長陳福海向參與民眾致意，鼓勵鄉親養成規律運動習慣，透過走出戶外、親近自然，累積健康生活，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、運動發展中心主任王志仁等也到場參與。

運動發展中心表示，本次活動由運動部全民運動署、行政院金馬聯合服務中心指導，金門縣政府主辦、運動發展中心承辦，結合「運動i臺灣2.0」計畫，以森林健行方式鼓勵民眾走出戶外，希望讓運動不再只是特定時段或場所的活動，而能逐漸成為日常生活的一部分。

運動發展中心指出，未來將持續推動多元全民運動活動，鼓勵不同年齡層民眾培養規律運動習慣，落實「運動久久、健康久久」理念，朝縣長陳福海所揭櫫的「金門運動島、友善幸福城」願景邁進。

為鼓勵全民運動，金門縣運動發展中心今天上午在中山紀念林舉辦115年「運動i臺灣2.0」全民健行活動，吸引近千名鄉親到場參與，趁著週末清晨，攜家帶眷走進綠意盎然的森林步道。圖／民眾提供