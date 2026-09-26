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金門島嶼咖啡交換計畫 盼跨海牽起台金交流創新

中央社／ 金門26日電

金門「島嶼咖啡交換計畫」促成台灣、金門咖啡師跨海交流，計畫主辦人許湘鈞說，金門台灣距離遠，盼藉實際交流讓台灣咖啡師更認識金門，也替金門帶來新想法、刺激。

金門縣咖啡文創交流協會今年邀請台北、台中等地咖啡師，9月至11月的周末陸續與金門不同店家交流並推出客座活動，首場台北Modern Mode Café至金門咖啡微醺的客座活動已結束。

協會理事長、咖啡微醺創辦人許湘鈞受訪表示，協會與縣政府合作推廣咖啡文化多年，曾辦理過課程、咖啡沖煮比賽等活動，今年為讓推廣活動形式更多元，決定採取近年盛行的客座形式，將台灣咖啡師帶至金門。

談到其中困難，許湘鈞說，咖啡店大多是老闆自己顧店，很難放下生意不做，願意跨海來到金門的又更少，「前期大部分是被拒絕，難免會感到挫折」；之後是經朋友牽線Modern Mode Café，她又直接將咖啡微醺的產品帶到台北當面邀約才成功。

她表示，金門距離台灣較遠，新的做法未必能那麼即時進來，「所以我想透過這個計畫讓金門業者有機會接觸到不一樣的東西，不一定是別人做得比較好，而是能透過這樣的交流產生新想法。」

許湘鈞舉例，台灣有些咖啡店會將酒吧的調酒技術，如澄清、奶洗應用在咖啡製作上，但金門目前沒有人做；除帶來新技術，計畫也要求台金咖啡師溝通做出新產品，許湘鈞說，台灣咖啡師未必了解金門，合作過程也分享許多她自己眼中的金門，最後合作產出融入金門元素的貢糖奶蓋咖啡、以金門高粱浸漬咖啡豆為基底的芭樂檸檬冷萃等。

許湘鈞表示，希望交流不僅止於這次，未來仍會持續透過各種方式促進台灣與金門業者合作，「這次是他們來，反向我們可不可以把金門的業者帶到台灣去交流分享，也讓大家看看台灣本島的生態。」

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