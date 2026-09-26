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中國漁船越界拖捕 人船查扣漁獲海拋
一艘中國籍無船名漁船今天上午在澎湖目斗嶼海域越界拖捕，澎湖海巡以小艇追緝登檢，查獲約400公斤漁獲海拋，人船一併查扣押返，依違反兩岸人民關係條例裁處。
海巡署金馬澎分署第十三巡防區今天清晨6時許，接獲漁民報案，稱疑似有中國籍漁船越界在澎湖目斗嶼西北海域拖捕作業，由澎湖海巡前往查處。
澎湖海巡趕抵目斗嶼海域時，發現中國籍漁船後方拖曳大型網具及鐵桿，考量登檢有安全疑慮，即以廣播、鳴笛，要求起網並停船受檢，該船不予配合，且加速蛇行規避檢查，海巡決定以小艇追緝登檢，人船下午近2時押返馬公港。
澎湖海巡表示，這艘中國籍無船名漁船，船上包括楊姓船老大等6名船員，船上拖捕約400公斤漁獲全數海拋，全案依兩岸人民關係條例裁處。
金馬澎分署強調，為讓民眾安心過節，海巡人員均堅守崗位戮力執行各項勤務，全力守護「國安、治安、平安」等三安任務，同時也呼籲，民衆如於海上作業期間發現中國漁船越界或有其他非法異常情形，可立即以無線電通報或撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派遣巡防艇前往處置。
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