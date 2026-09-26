金門中秋博餅擲骰體驗民俗 寓教於樂化身地方觀光活動

中秋節前後金門地方常見博餅活動，民眾擲骰娛樂求好運。文史工作者指出，博餅彩品依科舉狀元等命名，有寓教於樂用意，隨時代變遷已較無此寓意，現在則是地方觀光活動。

金門縣無形文化資產「中秋搏餅」是地方上節慶時的娛樂活動，以6粒骰子投擲結果決定參與者的彩品，彩品名稱取自科舉制度的秀才、舉人、進士、榜眼、探花與狀元等，因此又稱博狀元餅。

金門文史工作者、福建師範大學中文博士葉鈞培接受中央社記者採訪表示，博餅相傳是出身金門的鄭成功營中大將洪旭，為避免軍人在中秋時期思鄉，盼穩定軍心所發明，讓官兵在中秋節擲骰娛樂，進而在廈門、金門等地流傳。

葉鈞培指出，金門戰地政務時期禁止賭博，一般民眾也不能擁有骰子，只有在中秋節前後被允許在公眾場合博餅。解除軍管後，博餅又在金門逐漸流行，現在也是地方觀光活動。

葉鈞培說，博餅彩品依秀才、進士等命名，也有寓教於樂的用意，隨時代變遷已沒有科舉制度，現在較無此寓意。但他也分享，早期博餅的彩品都是酥餅，而遊戲要結束需要將從餅店拿來的餅全部博完才結束，遊戲時間較長，其中寓意在於，中秋、過年等節慶時期子女越晚睡，越能替長輩延年益壽，因此才讓遊戲時間延長。

為傳承民俗、發展觀光，金門縣政府每年舉辦博狀元餅活動，包括於金城鎮清金門鎮總兵署設有博餅文化介紹展覽，以及商圈、各鄉鎮博餅賽與線上博餅抽獎等，金沙戲院也有開放預約博餅體驗桌。

適逢中秋連假，1名遊客正好到金沙戲院參觀並參加博餅體驗活動，她受訪表示，不知道金門有博餅的文化，這是第1次體驗，覺得很熱鬧有趣。