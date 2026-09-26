屏東二峰圳、力里溪水圳獲日本土木學會土木遺產認定

屏東縣兩大重要水利工程，來義鄉二峰圳及春日鄉力里溪水圳，經「2026年日本土木學會選獎土木遺產」獲認定土木遺產。兩處水圳皆是日本工程師鳥居信平所建造的水利工程，歷經百年仍與地方農業及生活緊密相連，展現早期水利工程技術與屏東土地發展的歷史脈絡。

日本公益社團法人土木學於2000年設立「土木學會選獎土木遺產」，旨在表彰具有歷史、技術及文化價值的土木構造物，促進保存與活用。今年二峰圳與力里溪水圳獲選，是繼烏山頭水庫及原台南水道（台南山上花園水道博物館）後獲此殊榮。

縣府文化處表示，二峰圳與力里溪水圳分別於1923年及1925年完工，利用地形地質地貌，成功將水從上游引流到下游灌溉，是鳥居信平在屏東留下的重要的水利建設，先後經屏東縣政府提報登錄為文化景觀及歷史建築。

縣府文化處說，在屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東大學老師林思玲、屏東縣政府與地方團體努力推動，獲得日本土木學會選獎土木遺產，不僅肯定兩處水圳的工程技術與歷史價值，也彰顯各界長期投入水利文化資產保存工作的成果。