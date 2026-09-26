國際兒少嘉年華湧逾10萬人 表演、書攤大排長龍

「2026台灣國際兒童及青少年嘉年華」昨天連假首日吸引逾10萬人次入場，從親子閱讀、分齡活動到舞台演出吸引大批人潮，更有書商說「紙袋不夠用了，請大家帶環保袋買書」。

昨天中秋連假首日，高雄展覽館湧進大批參觀人潮，下午2時如果兒童劇團小豬探舞台劇表演更是大排長龍，在開演前3小時就有民眾排隊領取號碼牌。此外，晚間紙風車劇團攜手即將成真火舞團演出「諸葛四郎」，更吸引逾5000人次觀賞。

在兒童沙龍展區中，「我的情緒小怪獸」帶領孩子探索情緒，現場親子跟著引導舉手互動，在分享與交流中認識自己的感受。此外，有眾多親子一起逛「未來世代書展」，在童書攤位挑選讀物，有書商說此次活動看到高雄親子的滿滿熱情，許多書都已經完售，準備的紙袋更是一掃而空，呼籲親子帶環保袋來買書、裝書。

高雄市文化局表示，嘉年華25日首日就湧現人潮，展場結合閱讀、藝術及互動體驗，規劃動態探索與靜態閱聽空間，不少親子家庭利用連假到場。家長推著嬰兒車逛展，孩子則參與分齡活動，讓閱讀與遊戲體驗同步進行。

高雄市立圖書館表示，嘉年華展期至9月27日，期間安排閱讀工作坊、作家簽書會及多元跨界表演等活動，邀請民眾把握中秋連假到高雄展覽館參與，透過閱讀、藝術與互動體驗，感受多元文化內容。